¿Cómo mantener la calma en momentos donde la bolsa cae?

Observar los vaivenes del mercado bursátil es desconcertante para la mayoría de los inversores. El miedo a sufrir grandes pérdidas puede hacer que te sientas tentado a vender tus inversiones. Sin embargo, aunque esto pueda calmar temporalmente tus nervios, podría hacer mella en tus finanzas a largo plazo.

Las ventas por pánico suelen ser la reacción visceral de la gente cuando las acciones se desploman y se produce una caída drástica del valor de las carteras. Por eso es importante conocer de antemano la tolerancia al riesgo y cómo te afectarán las fluctuaciones de los precios o la volatilidad.

También puedes mitigar el riesgo de mercado cubriendo tu cartera mediante la diversificación. Eso significa distribuir tu dinero entre una variedad de inversiones, incluidas algunas que tengan un bajo grado de correlación con el mercado bursátil.

También es recomendable disfrutar del tiempo libre y no solo estar mirando el mercado. Puedes destinar una parte de tus ingresos al ocio, como disfrutar de la ruleta online o realizar deporte al aire libre.

Te damos algunos consejos sobre cómo afrontar los periodos donde hay mayor volatilidad en la bolsa.

Concéntrate en tus objetivos

Si estás invirtiendo, lo más probable es que tengas objetivos a largo plazo para tu dinero, como ahorrar para la jubilación o la educación de tus hijos. Centrarte en ellos puede ayudarte a no distraerte con los acontecimientos actuales y a no desviarte del rumbo. Intenta recordar que la clave de la rentabilidad a largo plazo es el tiempo en el mercado, no la sincronización con el mercado.

El mundo ha sufrido muchas crisis enormes, desde guerras hasta profundas recesiones mundiales. La historia ha demostrado que, con independencia de los retos a los que se haya enfrentado la economía mundial, los mercados suelen recuperarse de las caídas y obtener rendimientos impresionantes a largo plazo. Si dejas tu dinero invertido en bolsa, aumentan las posibilidades de que crezca y crees un fondo considerable para tu futuro.

Recuerda que la inversión es mejor que el efectivo

Las cuentas de ahorro en efectivo suelen tener dificultades para seguir el ritmo de la inflación, por lo que los ahorradores pierden valor en términos reales y corren el riesgo de no alcanzar sus objetivos.

Si estás dispuesto a aceptar el riesgo que conlleva la inversión, y tienes el tiempo a tu lado, darás a su dinero las mayores posibilidades de crecer y superar la inflación a largo plazo.

No revises tus inversiones

Limitar la frecuencia con la que revisas tu cartera suele ser bueno para tu bienestar financiero y emocional. De lo contrario, puedes sentir el impulso de actuar ante una caída brusca y acabar cristalizando pérdidas que de otro modo habrías recuperado con el tiempo.

Intentar adivinar los movimientos del mercado es prácticamente imposible, incluso para los expertos. Es mucho mejor mantener una cartera bien diversificada y centrarse en el largo plazo.

Repartir tu dinero entre una serie de clases de activos -acciones, bonos, inmuebles y efectivo- puede ayudarte a limitar las pérdidas en tu cartera. Esto se debe a que cada clase de activo puede comportarse de forma diferente en una serie de condiciones de mercado; algunos perderán valor, mientras que otros obtendrán ganancias. Esto ayuda a suavizar los rendimientos a lo largo del tiempo.

Limita el consumo de noticias

Ver demasiado las noticias puede provocar ansiedad. Aunque es bueno saber lo que está pasando, demasiadas noticias pueden resultar abrumadoras. Es recomendable escuchar las noticias entre 10 y 15 minutos para ponerte al día de la actualidad mundial. Normalmente no se recomienda escuchar las noticias estadounidenses porque pueden estar políticamente polarizadas y no proporcionan una sabia orientación financiera.

A veces, compartir tus sentimientos puede ayudar. Habla con un amigo o un asesor financiero. Pueden proporcionarte apoyo y ayudarte a ver las cosas con más claridad. Hablar de tus preocupaciones puede ayudarte a recordar cómo mantener la calma durante las caídas de la bolsa.