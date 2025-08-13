Torreón Agua Saludable Desaparecidos Transporte público Clima en La Laguna Paso Vial Villa Florida

Empresas

¿Cómo lograr que tus clientes se enamoren de tu servicio como en Disney?

Realizan taller 'La Magia del Servicio al Cliente Modelo Disney'

'La Magia del Servicio al Cliente Modelo Disney'.

'La Magia del Servicio al Cliente Modelo Disney'.

FABIOLA P. CANEDO

Con el objetivo de elevar los estándares de atención al cliente en la región, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) de Gómez Palacio anunció la realización del taller “La Magia del Servicio al Cliente Modelo Disney”, una experiencia formativa inspirada en los principios de excelencia que han convertido al parque temático en un referente mundial en servicio.

Pedro Aguirre, presidente de Canacintra Gómez Palacio, informó que el evento se llevará a cabo en las instalaciones de este organismo el sábado 30 de agosto de 2025, de 9:00 a 14:30 horas. Está dirigido a empresarios, personal de atención al cliente, supervisores, gerentes, estudiantes de administración y marketing, así como al público en general interesado en mejorar sus habilidades en el área de servicio.

Iván Torres, capacitador, señaló que el taller busca transformar la relación entre empresas y clientes, brindando herramientas prácticas para superar expectativas y generar percepciones positivas que se traduzcan en valor agregado para marcas, productos y servicios. A través de planes de acción concretos, los participantes conocerán e implementarán la metodología de clase mundial desarrollada por Disney, adaptada a las necesidades y cultura de cada organización.

Entre los beneficios que ofrece esta capacitación se encuentra la mejora inmediata en la atención tanto al cliente interno como externo, el desarrollo de actividades alineadas con la filosofía empresarial, y la adopción de un enfoque hacia la calidad y la mejora continua. Además, se presentará un modelo exitoso y comprobado que ha sido aplicado por Disney en todos sus negocios, permitiendo a las empresas participantes posicionarse con mayor fuerza ante sus clientes actuales y potenciales.

La convocatoria está abierta, pero el cupo es limitado. Canacintra Gómez Palacio invita a todos los interesados a inscribirse lo antes posible. Para más información, los organizadores han puesto a disposición el correo [email protected] y el teléfono 871 516 4118.


Este taller representa una oportunidad única para acceder a conocimientos de clase mundial en materia de servicio al cliente, y aplicar esa “magia” en el entorno empresarial local.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: empresas Disney talleres

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
'La Magia del Servicio al Cliente Modelo Disney'. 


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406142

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx