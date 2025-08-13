¿Cómo lograr que tus clientes se enamoren de tu servicio como en Disney?

Con el objetivo de elevar los estándares de atención al cliente en la región, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) de Gómez Palacio anunció la realización del taller “La Magia del Servicio al Cliente Modelo Disney”, una experiencia formativa inspirada en los principios de excelencia que han convertido al parque temático en un referente mundial en servicio.

Pedro Aguirre, presidente de Canacintra Gómez Palacio, informó que el evento se llevará a cabo en las instalaciones de este organismo el sábado 30 de agosto de 2025, de 9:00 a 14:30 horas. Está dirigido a empresarios, personal de atención al cliente, supervisores, gerentes, estudiantes de administración y marketing, así como al público en general interesado en mejorar sus habilidades en el área de servicio.

Iván Torres, capacitador, señaló que el taller busca transformar la relación entre empresas y clientes, brindando herramientas prácticas para superar expectativas y generar percepciones positivas que se traduzcan en valor agregado para marcas, productos y servicios. A través de planes de acción concretos, los participantes conocerán e implementarán la metodología de clase mundial desarrollada por Disney, adaptada a las necesidades y cultura de cada organización.

Entre los beneficios que ofrece esta capacitación se encuentra la mejora inmediata en la atención tanto al cliente interno como externo, el desarrollo de actividades alineadas con la filosofía empresarial, y la adopción de un enfoque hacia la calidad y la mejora continua. Además, se presentará un modelo exitoso y comprobado que ha sido aplicado por Disney en todos sus negocios, permitiendo a las empresas participantes posicionarse con mayor fuerza ante sus clientes actuales y potenciales.

La convocatoria está abierta, pero el cupo es limitado. Canacintra Gómez Palacio invita a todos los interesados a inscribirse lo antes posible. Para más información, los organizadores han puesto a disposición el correo [email protected] y el teléfono 871 516 4118.

Este taller representa una oportunidad única para acceder a conocimientos de clase mundial en materia de servicio al cliente, y aplicar esa “magia” en el entorno empresarial local.