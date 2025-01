¿Quién era Leo Dan?

Deja un gran legado

*Leopoldo Dante Tévez, mejor conocido como Leo Dan, nació el 22 de marzo de 1942 en Estación Atamisqui, Santiago del Estero, Argentina.

*Desde muy joven mostró su talento musical, aprendiendo a tocar la armónica y la flauta a los cinco años y, más adelante, la guitarra, con la que comenzó a componer sus primeras canciones.

*También incursionó en la política y el cine. En 1980, tras vivir en México regresó a Argentina, donde se postuló como candidato a gobernador de Santiago del Estero.

*Además, protagonizó cuatro películas, entre ellas Santiago querido y Cómo te extraño mi amor.

*Leo Dan residía en Miami en sus últimos años, desde donde continuó componiendo y ofreciendo conciertos por todo el mundo.

*Su disco Celebrando a una Leyenda en el que cantó sus temas con artistas como Rubén Albarrán fue un éxito en ventas.

"¡Cómo lo vamos a extrañar!, se ha nos ha ido una leyenda, un artista con una carrera ejemplar. Descanse en paz, Leo Dan", con esas palabras se despidió ayer en redes sociales un fanático del argentino, consternado, al igual que todos sus fans, por su partida.

La Navidad se tornó triste por la inesperada partida de Dulce y la llegada del Año Nuevo también lastimó a la música latina con el deceso de Leo, el que le cantaba al amor y los sentimientos.

Fue en sus redes sociales, donde se dio a conocer su muerte con una publicación que lamentaron su público y sus colegas.

"Nuestro amado Leo Dan dejó su cuerpo en paz y junto al amor de su familia. Así, volvió a la luz pura de su Padre Celestial, para guiarnos y cuidarnos desde el infinito.

"El día de hoy (Ayer), primero de enero del 2025, invitamos a todos los que formaron parte de su historia y que fueron tocados por su legado, a celebrar su amor, su música y su vida. Con mucha paz en el corazón, recordamos y sentimos su profundo amor… por siempre. Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá. - Juan 11:25. Leopoldo Dante Tévez 1942 - 2025".

De acuerdo con varios periodistas, el cantante de Cómo te extraño mi amor, murió en paz y con sus seres queridos. Había estado enfermo de hipertensión y diabetes.

La carrera de Leopoldo Dante Tévez (su nombre real) despegó en Buenos Aires, Argentina, donde a los 20 años firmó su primer contrato con CBS, que con el tiempo se volvería Sony Music.

Su tema Celia lo llevó rápidamente a los primeros lugares de popularidad, seguido por éxitos como Pídeme la Luna, Cómo te extraño mi amor, Fanny, Esa pared, Te he prometido y Estelita, que marcaron el inicio de una gran carrera, alejada de polémicas personales.

Tras mudarse a México en la década de 1970, logró consolidarse, de ahí que él sintiera un gran amor por este país, algo que hizo saber en la última entrevista que daría a El Siglo de Torreón.

"México es mi segunda patria. Viví 12 años ahí, y es más, en unas elecciones en las que competía por gobernador en mi natal Argentina, no gané que porque tenía acento mexicano al hablar", dijo.

Bromista y atento, Leo externó vía telefónica esa vez que no dejaba de darle gracias a Dios por los aciertos que le ha ayudado a forjar, no solo a nivel profesional, sino también personal.

"Vivo en Miami en un departamento cercano al mar. Cada mañana me encomiendo a Dios, abro la ventana y veo la salida del sol. Le agradezco siempre a Dios por un día más de vida y por todas las bendiciones del cielo que me manda", dijo

Alfonso Cuarón incluyó Te he prometido en su laureada película Roma, algo que ayudó a Leo a que nuevas generaciones lo ubicaran.

"Cuarón me ha puesto a trabajar de nuevo", dijo entre risas, y agregó: "no es cierto, la verdad es que nunca he dejado de estar vigente, siempre estoy cantando o componiendo".

El intérprete aprovechó para presumir que estaba muy feliz porque Harrison Ford había alabado sus canciones.

"Harrison es un tipo inteligente, pero no sabía que tenía tan buen gusto", rió Leo y añadió: "Él escuchó precisamente Te he prometido en una premiación y dijo 'yo quiero un disco de ese señor', entonces mi disquera, Sony Music, se lo hizo llegar", comentó.

El cantante aseguró que había realizado la mayoría de sus metas, aunque se quedó con una asignatura pendiente y un deseo.

"Mi inglés no es muy bueno, entonces me gustaría que un chico o una chica grabe algunas canciones que tengo en ese idioma; espero y se conciba este proyecto. Un deseo que tengo es que Cuarón haga una cinta biográfica mía, y quiero que se llame Atamisqui, que es mi tierra, donde yo nací en Argentina".