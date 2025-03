¿Cómo la IA está siendo utilizada por el crimen organizado? Esto dice la Europol

En días recientes, la Europol presentó el reporte “The changing DNA of serious and organised crime”, donde uno de sus temas principales fue como la inteligencia artificial (IA) está siendo utilizada por el crimen organizado.

“Sus cualidades que la hacen revolucionaria a la IA -accesibilidad, versatilidad y sofisticación- la han hecho una herramienta atractiva para los criminales”.

La Europol advierte que la inteligencia artificial está cambiando el terreno criminal en dos formas, una catalizando el crimen y la otra como un conductor de “eficiencia” criminal.

Por un lado la IA al hacerse más avanzada y amigable con el usuario esto incrementa las capacidades de las redes criminales en una amplia variedad de crímenes. Por un lado algunos modelos pueden ser usados por las bandas para crear mensajes en múltiples idiomas, atacar a víctimas en el mundo con una precisión global, crear malware sofisticado e incluso producir material de abuso sexual infantil.

Esto se debe a sus propiedades para crear elementos altamente realistas pero sintéticos y con los que engañan a sus víctimas, impersonanliza otra persona, la desacreditan o lo hacen objeto de extorsión. Aparte de que la IA puede clonar la voz o hacer “deepfakes” de videos en vivo, amplificando la amenaza, facilitando nuevas formas de fraude, extorsión y robo de identidad.

Como se ha reportado, las herramientas de la IA son fácilmente accesibles y no requieres habilidades específicas.

En el panorama financiero, el surgimiento de tecnología de blockchain y de criptomonedas ha sido utilizado para facilitar pagos y procedimientos de lavado , apoyado en la descentralización de los sistemas e intercambios irregulares.

Incluso el uso de criptomonedas que se había limitado a crímenes digitales, se ha expandido a áreas como el tráfico de drogas o de migrantes.

A su vez, han surgido modus operandi criminales que buscan robar criptomonedas, NFT o apropiarse de la infraestructura y los recursos en orden de minar la criptomoneda.

Como si el panorama no resultara altamente riesgoso, la Europol destaca en su reporte que las capacidades de la inteligencia artificial están transformando la eficiencia de las actividades criminales al automatizar campañas de phishing o ejecutar ciberataques a gran escala.

“La IA permite a los criminales lograr más con menos recursos”.

Aunque el uso de la tecnología no se ha limitado a la IA, el crimen ha volteado al uso de las cámaras de vigilancia, los chips, drones e impresiones en 3D a su ventaja.

En casos, la tecnología de desencriptación o la computación cuántica podría comprometer las comunicaciones o en todo caso representar un riesgo para la información sensibles de gobiernos, negocios o personas.

Sobre esto, la Europol propone a los políticos, agencias de seguridad y del sector tecnológico a colaborar en desarrollar salvaguardar robustas, regulaciones y herramientas avanzadas de detección a fin de que los beneficios de la tecnología no sean oscurecidos por el potencial de hacer daño.