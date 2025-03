¿Cómo justificó Mario Delgado el retiro de la reforma a Ley del ISSSTE?

Mario Delgado, titular de Educación Pública (SEP), justificó el retiro de la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE que hizo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum tras su reunión con la CNTE al afirmar que esto fue hecho con el fin de evitar que no haya malas interpretaciones, desinformación y que no se planteen cosas que no contenían la iniciativa.

El secretario señaló que se buscará que por medio de un decreto presidencial se condone las deudas de los trabajadores al Fovissste que se han vuelto "impagables", además de congelar la edad mínima de jubilación y que permanezca en 58 años para hombres y 56 en mujeres lo que sigue la discusión en el cambio de régimen de pensiones.

"Atendiendo a distintas inquietudes de las y los trabajadores del Estado particularmente de los maestros y maestras y esta falta de información que se generó en torno a la incitativa de reforma a disposiciones de la Ley del ISSSTE que se presentó el pasado 7 de febrero de 2025, ayer la Presidenta de la República decidió retirar esta iniciativa para que no haya malas interpretaciones, para que no haya desinformación, para que no se planteen cosas que en realidad no contenía la iniciativa.

"Entonces se retira la iniciativa de Ley del ISSSTE que se presentó el pasado 7 de febrero".

En Palacio Nacional, Mario Delgado señaló que para rescatar los beneficios que se buscaban con la iniciativa presidencial de reforma a la Ley del ISSSTE se emitirá un decreto para que el Fovissste tenga la capacidad de condonar las deudas que se han vuelto impagables y que se congele la edad mínima de jubilación.

"¿De qué beneficios estamos hablando? pues muy importantes aquellos que tienen deudas que se han vuelto impagables ya durante tantos años que el Fovissste tenga la capacidad de condonar, de perdonar, de hacer quitas de esas deudas del Fovissste, de los derechohabientes del ISSSTE y además que el Fovissste pueda volver a construir casas. Hace mucho tiempo que no construye el Fovissste y esto ha limitado que los trabajadores puedan ejercer el derecho a la vivienda.

"¿Cuál es la propuesta que le hace a las maestros y maestros del país la Presidenta? Que se congele la edad mínima de jubilación en lo que está actualmente en 58 años (trabajadores) y 56 (trabajadoras) en lo que continúa la discusión de este cambio en el régimen de pensión y se determine la edad final de jubilación", explicó.