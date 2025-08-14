¿Cómo invierten las Afores para hacer crecer tu ahorro?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), a cierre de mayo de 2025, los activos administrados por las Afores, que superan los 7 billones de pesos mexicanos, se ubicaron en segundo lugar del sistema financiero, con el 20.1% de la participación total. En otras palabras, las Afores son responsables de gestionar y cuidar un volumen muy significativo de recursos, pero... ¿cómo lo hacen? La respuesta son las Siefores.

Desde 2019, las Afores invierten los ahorros de las personas que trabajan de manera formal mediante un esquema denominado Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores) Básicas Generacionales, diseñado para maximizar los recursos de los trabajadores y por consiguiente, las pensiones.

Las Siefores Generacionales se clasifican en 10 bloques quinquenales, a los que los trabajadores son asignados según su año de nacimiento. Esto permite aprovechar el largo plazo de las inversiones para incrementar su pensión. Estos esquemas de inversión se agrupan de la siguiente manera:

Básica de Pensiones – Personas mayores de 65 años

Básica 60-64 - Personas nacidas entre 1960 y 1964

Básica 65-69 - Personas nacidas entre 1965 y 1969

Básica 70-74 - Personas nacidas entre 1970 y 1974

Básica 75-79 - Personas nacidas entre 1975 y 1979

Básica 80-84 – Personas nacidas entre 1980 y 1984

Básica 85-89 - Personas nacidas entre 1985 y 1989

Básica 90-94 - Personas nacidas entre 1990 y 1994

Básica 95-99 - Personas nacidas entre 1995 y 1999

Básica inicial – Personas menores de 25 años

También existen las Siefores Adicionales, donde las Afores invierten exclusivamente el Ahorro Voluntario de los trabajadores, a fin de incrementar el ahorro para el retiro e incluso invertirlo a corto y mediano plazo para que cumplas objetivos más inmediatos . Cada trabajador puede elegir la Siefore Adicional que más le convenga y podrá realizar el trámite en el sitio de www.aforeweb.com.mx o directamente en su Afore.

En el esquema de Siefores Generacionales, cada trabajador es asignado a una Siefore según su año de nacimiento y permanece en ella durante toda su vida laboral. La estrategia de inversión se ajusta progresivamente conforme este se acerca a su edad de retiro. Esto funciona a través de una visión a largo plazo, orientada a maximizar el monto de la pensión, con el objetivo de ofrecer un balance entre inversión, riesgo y rendimiento a lo largo de la vida laboral.