¿Cómo invertir en mi AFORE si trabajo como 'freelancer'?

A diferencia de décadas atrás, los jóvenes adultos de estos tiempos han encontrado alternativas de trabajo sin tener que rendirle cuentas a un patrón o una empresa, lo cual puede volverse un arma de doble filo, pero que, si se juega con las cartas correctas, es posible llegar a gozar de grandes beneficios.

Las generaciones conocidas como Millennials y Centennials, han adoptado desde hace años la modalidad de trabajo 'freelancer', es decir, una persona que trabaja de manera independiente ofreciendo sus servicios profesionales a clientes o empresas sin existir un contrato de trabajo fijo.

Por supuesto, esta modalidad tiene tanto sus pros como contras, ya que aunque los 'freelancers' tienen la libertad de 'trabajar cuando quieran', tampoco son acreedores a un sueldo base y fijo como aquellos que se encuentran empleados por un jefe o una empresa.

Una de las dudas que más hace ruido entre quienes pretenden trabajar como 'freelancer' es 'cómo pueden aportar para su retiro'. Y es que al no estar empleados bajo un contrato, muchas veces no tienen acceso a prestaciones como las del Seguro Social, lo que hace pensar a varios que no tendrán oportunidad de disfrutar de una pensión suficiente para el momento en que decidan retirarse laboralmente.

Antes que nada es necesario aclarar que muchas modalidades han cambiado y, las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que eran otorgadas a los trabajadores ya retirados, no podrán ser disfrutadas por las generaciones de Millennials, Centennials, ni tampoco los Alfas.

Es decir, todos aquellos que comenzaron a cotizar después del 1 de julio del año de 1997, ya no tendrán acceso a la pensión del IMSS.

Tomando lo anterior en cuenta, surge la duda sobre qué hacer para obtener aportaciones para nuestro retiro. La respuesta a esto es una AFORE.

Una Administradora de Fondos para el Retiro, más conocida como AFORE, es una institución encargada del ahorro de los mexicanos para su pensión en el futuro.

Si trabajas de manera independiente como 'freelancer', te vamos a decir cómo puedes invertir en una AFORE: