¿Cómo inició en el futbol? Bruno Barticciotto se sincera con los fans sobre su carrera | VIDEO

Bruno Barticciotto habló sobre su pasado y actualidad en el futbol.

Bruno Barticciotto llegó a Santos Laguna para aportar en la ofensiva y en tan solo cinco partidos ha logrado conectar tanto en la cancha como con los aficionados.

A través de un video de Club Santos para la cápsula "Guerreros A Fondo", Barticciotto se sinceró con los fanáticos y habló de su carrera profesional.

Bruno es hijo del exmediocampista Marcelo Barticciotto, quien militó para equipos chilenos como Colo-Colo, Universidad Católica e incluso América en 1993, su pasión por el futbol comenzó en la escuela de Colo-Colo a una edad muy temprana, sin embargo, no fue hasta recientes años que hizo su debut profesional.

Barticciotto fue ascendido al primer equipo de U. Católica en 2020, año en el que vino la pandemia y fue suspendida la Liga Chilena, al regresar, el delantero se lesionó y no pudo hacer su debut en dicho conjunto a pesar de haber quedado campeones, no fue hasta su llegada al Club Palestino en 2021 donde entró a la cancha.

Bruno, quien es hincha de Colo-Colo, Racing e Inter de Milán, ha tenido distintos dorsales a lo largo de su carrera, el más reciente con Santos, el número 32, asegura que se lo puso ante la necesidad de un "cambio nuevo" a partir de un historial de lesiones que le impedían brillar.

"Mi primer número fue el 23, yo quería el 22 pero estaba ocupado, el 22 por Milito (Inter Milán), cuando volví a Católica usé el 23 también, en Palestino me puse el 14 y llegué a Talleres con el mismo 14, pero como me pasó esto de las lesiones me dije ʼHay algo que cambiarʼ, el 32 tiene algo y me empezó a ir bien, entonces ahora lo uso".

En cuanto a ídolos en el terreno de futbol, el delantero chileno aseguró que el máximo referente en su inspiración para jugar es el astro argentino, Lionel Messi, al cual señaló que apoyará sea al equipo que vaya.

El chileno confesó que su familia es muy amiga de la de Héctor Adomaitis, razón por la que tenía una idea de lo que era Santos Laguna a pesar de que no conocía Torreón, por lo que la propuesta de venir a la Comarca resultó atractiva para él.