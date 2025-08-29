Finanzas CFE Internet Wall Street Precio del dólar hoy

Ciclo escolar

¿Cómo hacer que tus compras escolares rindan todo el año?

¿Cómo hacer que tus compras escolares rindan todo el año?

¿Cómo hacer que tus compras escolares rindan todo el año?

FABIOLA P. CANEDO

El ciclo escolar 2025-2026 ya está a la vuelta de la esquina. Entre compras, certificados médicos, uniformes y colegiaturas, el gasto familiar puede crecer rápidamente si no se planea con inteligencia.

Por eso, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) hacen un llamado urgente a organizarse con estrategias sencillas como revisar lo que ya se tiene, evitar compras innecesarias y aprovechar descuentos, es posible enfrentar este regreso con orden, ahorro y tranquilidad.

La clave está en anticiparse. Hacer un presupuesto claro, revisar qué útiles aún sirven del ciclo anterior y evitar las compras de último minuto puede marcar la diferencia. Según la Secretaría de Educación Pública (SEP), más de 24 millones de estudiantes cursaron la educación básica en el ciclo 2023-2024. Esa cifra crece cada año, y con ella, el impacto económico en los hogares.

Profeco y Condusef también invitan a involucrar a niñas, niños y adolescentes en la planeación de los gastos escolares. Es una oportunidad perfecta para enseñarles a distinguir entre lo necesario y lo que solo “se ve bonito”. Por ejemplo, una goma decorada con luces y colores puede costar hasta cinco veces más que una sencilla… y ambas cumplen la misma función.

Revisar lo que aún sirve, intercambiar útiles con compañeros o incluso donarlos, no solo ayuda a ahorrar, sino que también reduce residuos y cuida el medio ambiente.


Otro consejo importante es revisar la calidad de los productos. Mochilas, zapatos y calculadoras son artículos que, si se dañan, pueden representar un gasto extra. Elegir materiales resistentes y acabados reforzados puede evitar reemplazos innecesarios durante el año.


Organizar compras en grupo -ya sea con familiares o dentro del salón de clases- puede generar ahorros importantes. Muchos proveedores ofrecen precios especiales al mayoreo, sobre todo en artículos como cuadernos, lápices y hojas.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Finanzas

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: útiles escolares libros de texto regreso a clases Educación Ciclo escolar

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Finanzas
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
¿Cómo hacer que tus compras escolares rindan todo el año?


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2410168

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx