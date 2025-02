¿Cómo fue la experiencia de YosStop en prisión? La influencer habla sobre su paso por la cárcel

Yoseline Hoffman, influencer mejor conocida como YosStop, pasó cinco meses en la cárcel durante el año 2021.

Fue hasta enero de 2025 que fue absuelta del caso, por lo que finalmente puede compartir con sus seguidores todo por lo que pasó, incluida la cárcel.

¿Por qué metieron a la cárcel YosStop?

En el 2018, a través de su canal de YouTube, la influencer subió un vídeo titulado Patética Generación en el que insultó e hizo alusión de la agresión sexual que había sufrido una joven de 16 años.

La víctima, además de interponer una denuncia contra sus agresores, también lo hizo contra la youtuber por exponerla mediante redes sociales. Así, el 29 de junio de 2021, YosStop fue detenida y vinculada a proceso por el delito de pornografía infantil.

La youtuber recibió prisión preventiva, por lo que fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla. Tras cinco meses en prisión, el juez reclasificó el delio como discriminación, por lo que los abogados de ambas partes llegaron a un acuerdo en el que con la reparación del daño y una disculpa pública, la influencer pudo recuperar su libertad.

Finalmente, el pasado mes de enero fue absuelta de los cargos, por lo que no tendrá ningún antecedente penal.

¿Cómo fue la experiencia de YosStop en la cárcel?

En una entrevista que la influencer concedió a la revista TVNotas, YosStop habló de sus vivencias en el penal de Santa Martha Acatitla.

“En prisión no estuve en población. Fue tortuoso, porque estuve sola. Traté de no enloquecer. Mi día a día era como en Alcohólicos anónimos: ‘Este día sobreviví, no enloqueci, vamos bien’. Creo que a largo plazo sí puede hacer mucho daño mentalmente”.

Comentó además que su familia le llevaba al penal antidepresivos y ansiolíticos, así como comida en dos ocasiones por semana, que trataba de conservar en buen estado únicamente con hielo, pero eso no impedía que se le echara a perder.

“No sé cuál fue el peor momento. Recuerdo muchas noches en las que me ganaba la desesperación. Lloraba horrible. Le pedía a Dios: ‘Por favor, haz algo. Sácame de aquí o mátame, pero ya no me dejes’. Decía: ‘Si por alguna razón tengo que quedarme más tiempo, no voy a aguantar’. Fue un purgatorio”.

También dijo que dejó de ser vanidosa, pues aunque podía bañarse, tenía que recolectar agua “muy cochina” en cubetas para poder asearse, y si acaso había un espejo chiquito para verse, pero no más.

“No hay camas, a veces, ni colchón. Son una especie de planchas. Puedes poner un colchón, pero en población duermen hasta en el suelo. También tienes que cuidar que no te roben. Me decían que me faltaba barrio. No sabía si eso era algo bueno o malo. Afortunadamente nunca me agredieron”, concluyó.

A más de tres años de su paso por prisión, y tras todo lo que vivió en el caso por opinar abiertamente en redes sociales de una agresión sexual, YosStop también compartió uno de los aprendizajes más importantes.