Como exitosa calificó Diego del Bosque la elección del Poder Judicial

Tras el resultado que se obtuvo en la pasada elección del Poder Judicial, Diego del Bosque Villarreal, dirigente estatal de Morena en Coahuila, sostuvo que a nivel nacional en el estado fue donde mayor participación se registró.

Refirió que a nivel nacional, más de 13 millones de mexicanas y mexicanos participaron en este proceso inédito.

Señaló que fue una elección compleja, en Coahuila fueron 10 boletas, por lo que para mucha gente fue difícil entender como se tenía que votar.

“En Coahuila hubo mucha participación a comparación de otros estados de la República, estamos hablando de casi 10 puntos de participación mas por encima de la media nacional, lo cual quiere decir que a mucha gente en Coahuila le llamó la atención poder participar en este proceso”, mencionó.

Recordó que hasta el 10 de junio se tendrá información completa de aquellas personas que fueron electas por el pueblo en esta elección histórica del Poder Judicial.

“El PRI y PAN han estado tratando de descalificar el proceso, la razón principal es que dicen que voto poca gente, sin embargo, si estamos hablando de 13 millones de votos para la elección judicial, en el 2024 el PAN obtuvo 9 millones y el PRI 5 millones, entonces a pesar de lo complejo que fue la elección, hay mayor votación que la que tiene el PAN a nivel nacional, y la que tiene el PRI, casi el doble”, afirmó.

Añadió que la ciudadanía se tiene que acostumbrar a este tipo de elecciones, ya que en el 2027 de nuevo habrá elecciones para el Poder Judicial.

“Tal vez el INE tendrá tiempo de hacerlas más sencillas, más didácticas, pero esperamos que este sea el primer paso para solucionar un grave problema que tenemos en el país que es la falta de impartición de justicia”, señaló.

Destacó que posiblemente Coahuila sea el estado con mayor porcentaje de votación a nivel nacional, donde se estima que pudiera llegar a cerca de medio millón de personas en el estado que participaron en la elección del Poder Judicial, lo que habla del gran éxito a nivel nacional y principalmente en Coahuila.

Según indico, una las quejas que recibieron por parte de la ciudadanía, fue, por ejemplo, que tres planillas traen los mismos nombres, entre ellos Miguel Mery Ayup.

“Que si bien declaró que era una falta a la democracia el uso de acordeones, el además de aparecer en las tres planillas, su suplente es Diego Rodríguez, quien es el secretario de Comunicación del gobernador”, señaló.

Aunado a lo anterior, manifestó que: “Nosotros lo denunciamos en su momento, nos pareció que la reforma en Coahuila fue una simulación, le pusieron un candado en el que tenían que tener idoneidad judicial, y el propio Poder Judicial determinaba quien tenia esa idoneidad judicial, y prácticamente son los mismos nombres en las tres planillas, la gente que se enojó mucho, pero fue algo que se aprobó en el Congreso local, por lo que esperemos que más adelante le entren en Coahuila y que la gente decida”.

No obstante, admitió que Morena participó en todo el proceso yendo a votar, la ley no lo impedía, pero si les impedía participar no solo a Morena, si no a cualquier partido meterse en este proceso.

“Nosotros lo que sostenemos es que a nivel local lamentablemente va a seguir lo mismo en el Poder Judicial, porque me parece que se pudieron haber ahorrado la impresión de boletas si no había manera de votar por otra opción”, indicó.

No obstante, justificó el uso de acordeón durante el proceso electoral, ya que según indicó, quizás para ciudadanía investigar el curriculum de mas de 200 candidatos era difícil, por lo que afirmó que es más legitimo que cuando lo decide todo el presidente, o el Senado que se ponían de acuerdo y le daban un ministro al PAN, PRI y hasta al PRD le tocaba, y la gente nunca se enteraba.