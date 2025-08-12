¿Cómo evitar abusos al comprar para el regreso a clases?

Torreón Clima en La Laguna Paso Vial Villa Florida Regreso a clases Transporte público Accidentes viales

FABIOLA P. CANEDO

Agosto no solo marca el fin de las vacaciones, también representa una de las temporadas más pesadas para el bolsillo de las familias mexicanas. Comprar útiles, uniformes, mochilas, zapatos, libros y hasta dispositivos electrónicos se ha vuelto parte del ritual de cada regreso a clases. Y aunque muchos buscan ahorrar, no siempre es fácil evitar precios inflados, comisiones escondidas o productos de mala calidad.

Por eso, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mantiene activo el operativo especial “Regreso a Clases 2025”, que seguirá hasta el 31 de agosto. Su objetivo es proteger a los consumidores de abusos y garantizar que lo que compren sea justo, seguro y conforme a la ley.

El operativo se despliega en tiendas que suelen ser clave en esta temporada, como papelerías, librerías, zapaterías, tiendas de uniformes, autoservicios, departamentales, comercios de tecnología, estudios fotográficos, tiendas de mochilas, telas y misceláneas. Personal de Profeco está realizando visitas, verificaciones y asesorías en estos puntos, además de atender denuncias en sus oficinas regionales y por medios digitales.

Durante estas revisiones, Profeco verifica que los precios sean claros y finales, sin sorpresas ni comisiones ocultas por pagar con tarjeta. También revisa que los productos cumplan con las normas oficiales mexicanas, que las básculas y relojes usados en transacciones estén bien calibrados, y que no se vendan artículos que puedan poner en riesgo la salud o seguridad de los consumidores. Si detectan irregularidades graves, pueden suspender la venta de ciertos productos o inmovilizar mercancía.

Profeco recuerda que todas las personas tienen derecho a recibir información clara y veraz, a elegir libremente qué comprar y dónde, a obtener seguridad y calidad en lo que adquieren, a no ser discriminadas, a recibir compensación si algo sale mal, y a ser protegidas ante abusos comerciales. Además, es clave guardar los tickets o comprobantes de compra, ya que pueden ser la mejor defensa si algo falla.


Si algo no te parece justo o tienes dudas, puedes contactar a Profeco por teléfono al 800 468 8722. También puedes escribir al correo [email protected] o buscarlos en redes sociales como X (@AtencionProfeco y @Profeco) y Facebook (ProfecoOficial).


Este regreso a clases, más que correr por ofertas, se trata de comprar con inteligencia. Porque cuidar el bolsillo también es parte del aprendizaje.



               
               


               

               
               

               
               
               
