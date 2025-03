¿Cómo es la nueva especie de murciélago descubierta en Coahuila?

Este año, una investigadora de la Universidad Veracruzana (UV) descubrió una especie de murciélago, no descrita hasta entonces, y que habita en el norte del país

Se trata del Corynorhinus leonpaniaguae, que es la especie de murciélago número 144 descrita que habita en el territorio nacional. De acuerdo a un comunicado emitido por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es una especie que se puede encontrar en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, que pertenece a la familia Vespertilionidae.

Su aspecto, para una persona no versada en el estudio de estos animales, no varía respecto al de otros murciélagos. Sin embargo, un examen más profundo permite ver diferencias a nivel morfológico, pues difieren, explica la institución, en “el número de líneas interfemorales tiene cerca de la cola: la nueva especie presenta ocho líneas o menos, mientras que la otra tiene 10 o más”. Además, el tamaño de su antebrazo es menor que el promedio, y sugieren que el tamaño de su mandíbula, más pronunciada que otras especies, podría estarse alimentando de presas más duras, aunque no se tienen datos sobre su dieta.

El hallazgo es resultado del estudio de maestría de Issachar López Cuamatzi, que tuvo la asesoría de Cristina Mac Swiney González, del Centro de Investigaciones Tropicales (Citro) de la UV. Los coautores son Jorge Ortega Reyes, investigador en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y Sandra Ospina Garcés, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Fue en la revista Plos One en donde se dio a conocer el descubrimiento, que aparece en el artículo “Molecular and morphological data suggest a new species of big-eared bat (Vespertilionidae: Corynorhinus) endemic to northeastern Mexico”.

El nombre del Corynorhinus leonpaniaguae se debe a una deferencia, ya que las científicas lo eligieron en honor a la investigadora y curadora de la Colección Mastozoológica de la UNAM, Livia León Paniagua.