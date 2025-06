Cómo detectar maquillajes falsos y porque no deberías comprarlos

El maquillaje no solo realza la belleza; también es un medio de expresión e identidad para diversas personas. Sin embargo en la búsqueda de productos accesibles, muchos recurren al maquillaje clon o falsificado; sin saber los riesgos que representan para la salud.

¿Qué es el maquillaje clon?

Es una imitación exacta de marcas de alta gama que presentan empaques y nombres similares con las marcas originales; generalmente son de menor calidad, ya que son creados en lugares insalubres que no cuentan con los estándares de salubridad necesarios para la aplicación en la piel. Su bajo precio revela que las fábricas donde se producen suelen utilizar ingredientes tóxicos, baratos y dañinos para la salud como plomo, mercurio, aluminio, cianuro, pegamento y hasta por las condiciones tan precarias heces de animales.

Riesgos por su uso, la belleza no debería estar peleada con la salud

Los principales efectos negativos que pueden tener en la salud son:

Infecciones en la piel y ojos.

Aparición de acné y salpullidos.

Conjuntivitis.

Reacciones alérgicas.

Desarrollo de problemas hormonales.

Mayores posibilidades de desarrollar cáncer.

¿Cómo reconocer un maquillaje falso?

A pesar de que en un inicio parezca difícil, sí hay elementos que ayudan a distinguir un maquillaje original a uno clon, por ejemplo:

Los puntos de venta: Generalmente, los maquillajes clon suelen venderse en tianguis, mercados informales o redes sociales; a menudo, estos productos no tienen un distribuidor autorizado o un sitio web legítimo, lo que los hace más difíciles de rastrear. En contraste, las marcas originales tienen tiendas en línea certificadas o están disponibles en tiendas de renombre que tienen acuerdos directos con la marca.

El precio: Es un indicio clave que no hay que ignorar. Un producto de alta calidad y con todos los procesos de fabricación regulados tiene un costo que refleja el esfuerzo, la investigación y los controles de calidad detrás de él. Si encuentras un producto de marca reconocida a un precio extremadamente bajo, es posible que se trate de una imitación.

No están avalados por la COFEPRIS: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios se encarga de regular los productos cosméticos que se venden en México; si un cosmético no tiene su número de registro sanitario, es una señal de que no ha sido aprobado por las autoridades correspondientes. Está el mayor riesgo de que el producto contenga ingredientes no aptos para la piel, sustancias tóxicas o no cumplir con las normativas de seguridad necesarias. Puedes verificar si un producto tiene este registro en la etiqueta, y si no aparece, es mejor no arriesgarse.

Tratan de imitar descaradamente los empaques, tipografías e historia de color de los productos originales: Esto los hace más difíciles de distinguir a simple vista; pero, al observarlos detenidamente es posible detectar diferencias en la calidad de la impresión o los materiales del empaque.

El maquillaje no debería ser un lujo, pero tampoco un riesgo. Elegir productos económicos no tiene que implicar poner en juego la salud. Informarse y optar por marcas que sí cumplen con las regulaciones es un acto de auto cuidado más allá de la estética.