¿Cómo consultar gratis tu historial crediticio?

Enero, inicio del año y la oportunidad de revisar el estado de tus finanzas para planear viajes, inversiones o ajustar tu situación crediticia.

A nivel nacional, existen dos instituciones reconocidas que permiten consultar tu historial de crédito sin costo, el Buró de Crédito y el Círculo de Crédito.

En el caso del Buró de Crédito se ofrecen las opciones de conocer tu historial de crédito, quién está consultando tu historial y cuál es el uso que se le está dando a tu información, buscando que sea correcta y actualizada.

Los beneficios del Reporte de Crédito Especial ofrecido por el Buró incluye consultar fechas de apertura, historial de pagos, saldo actual, límite de créditos, detalle de consultas previas y fecha estimada de eliminación.

Los requisitos del Buró de Crédito para consultar el reporte contemplan contar con el último estado de cuenta de tu tarjeta de crédito activa, si tienes un crédito automotriz se solicita contar un número de crédito y la institución con la que se haya tenido o tenga uno en los últimos seis años, sea vigente o que haya sido cerrado, la misma información se pide en el caso de un crédito hipotecario.

Una vez introducida la información, el Buró de Crédito brindará un reporte de crédito que permitirá conocer la situación crediticia de los clientes, recibir alertas del Buró sobre quién consulta tu historial, el bloqueo para mantener la privacidad de tu información y finalmente, Mi Score con la que obtendrás la calificación del comportamiento de tus créditos.

En el caso de Círculo de Crédito ofrece también de forma gratuita el consultar tu Reporte de Crédito Especial, un mapa que muestra cuántos créditos has pedido, cómo los has pagado, si has tenido atrasos y en cuáles créditos eres aval.

Con esta información podrás tomar mejores decisiones para tener otras condiciones y oportunidades crediticias con los bancos o los otorgantes de crédito.

Al consultar tu historial crediticio permite monitorear los pasos de tus créditos, mantener tu información actualizada, detectar movimientos por robo de identidad, levantar disputas en cargos no reconocidos y descubrir qué instituciones están viendo tu reporte.

Círculo de Crédito es una institución financiera regulada y supervisada por la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México, la Condusef y la Profeco.