¿Cómo conseguir PrEP y PEP para prevenir el VIH en el IMSS?

Mediante las Profilaxis Pre Exposición (PrEP) y Post Exposición (PEP), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila contribuye a prevenir la transmisión del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) entre la población derechohabiente con riesgo de contraerlo, por lo que informa que pueden acceder a ellos de forma gratuita a través de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y hospitales.

¿Cuál es la diferencia entre el PrEP y la PEP?

Fátima Martínez Cerillo, especialista en Epidemiología en la institución de salud, explicó que el PrEP es un esquema que genera una protección en el organismo para disminuir las probabilidades de adquirir la infección por VIH en caso de que se exponga al virus.

Esto puede ser en personas con prácticas sexuales sin uso de condón o uso inconstante del mismo, parejas sexuales que vivan con el virus en tratamiento pero sin supresión virológica o con desconocimiento de la infección o que compartan agujas y jeringas en el uso de sustancias.

En tanto que la Post Exposición (PEP) se recomienda en personas que tuvieron una exposición de riesgo como contacto con sangre (por medio de una lesión), semen o fluidos vaginales potencialmente infectantes, accidentes con material punzo cortante, prácticas sexuales sin uso de condón, ruptura de este o haber sufrido violencia sexual.

¿Cómo puedo conseguir PrEP y PEP?

Detalló que para tener acceso al PrEP, quienes lo solicitan deben realizarse una prueba del VIH en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) y si el resultado es negativo, serán candidatos para recibir la prevención; por otro lado, la PEP puede solicitarse directamente en los servicios de Urgencias de hospitales de segundo nivel, previa valoración médica estricta.

Ambos esquemas preventivos son altamente eficaces en la prevención del VIH. En el caso de la PrEP, la eficacia es superior al 95 por ciento mientras que la PEP se ubica entre el 80 y 90 por ciento, siempre y cuando se utilicen en forma adecuada y se lleve la administración de manera correcta. No obstante, se insiste en el uso de condón, toda vez que la PrEP no previene otras infecciones de transmisión sexual (ITS), como sífilis y gonorrea.

Si usted es una persona interesada en la PrEP y PEP, puede ingresar a la página http://www.imss.gob.mx/pivihimss donde se describe el programa, beneficios, factores de riesgo y un cuestionario para saber si se es o no candidato al tratamiento.

También se ponen a disposición de los asegurados herramientas digitales como el Chatbot Atención VIHrtual en el número de WhatsApp 5554978251, para programar la cita de valoración. También se puede enviar un correo electrónico a: [email protected].

La doctora aseguró que en el IMSS Coahuila, la atención médica está garantizada para la derechohabiencia sin ningún tipo de restricción, aunado a que se promueve la cultura de la igualdad, no discriminación y trato amable a través de cursos de manera constante, sin importar la orientación sexual, prácticas sexuales ni la identidad de género de las personas.