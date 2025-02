¿Cómo ahorrar $100,000 pesos? Un plan para comprar tu primer auto

Pensar en comprar un auto suele ser abrumador principalmente por los autos costos para poder adquirirlo, en muchas ocasiones las ganas son opacadas por esa sensación y al final decides no hacerlo.

Sin embargo, recuerda que si tu deseo es comprar un auto no tiene que ser un dolor de cabeza.

Te mostramos un ejemplo de cómo podrías organizar tus finanzas para lograr una meta de ahorrar $100,000 pesos y así poder, ya sea comprar un auto o dar un enganche significativo.

Ahorrar $100,000 pesos puede parecer un reto, pero con una estrategia bien definida, es completamente alcanzable.

Paso 1: Establece tu meta y plazo

Lo primero que debes hacer es establecer un plazo de tiempo realista para lograrlo. Por ejemplo, si quieres lograrlo en un año, necesitarás ahorrar aproximadamente $8,333 pesos al mes.

Paso 2: Revisa tus ingresos y gastos

Analiza cuánto ganas y en qué gastas. Sé honesto contigo e Identifica gastos innecesarios y recorta lo que no sea esencial.

Usa herramientas como apps de finanzas o una hoja de cálculo para monitorear tu dinero.

Recuerda que este es uno de los pasos más importantes pues es aquí donde descubres si tienes fugas de dinero y cuáles puedes eliminar.

Aquí es importante que consideres todos tus gastos, desde compras de habituales, pagos necesarios como renta, pago de celular y gasolina. Además otras deudas y gastos pequeños.

Paso 3: Diseña un presupuesto inteligente

Expertos recomiendan no destinar más de la mitad de tus ingresos en ahorrar ya que tu día a día se verá afectado.

Destina 20% y 30% de tu ingreso al ahorro.

De la lista de gastos que generaste en el paso anterior, identifica los gastos esenciales como renta, comida y transporte. Reduce compras innecesarias y suscripciones que puedas suspender.

Paso 4: Aplica métodos de ahorro efectivos

Una vez que recibas tu sueldo, puedes realizar apartados en tus cuentas para gastos prioritarios y luego para ahorrar.

El dinero restante es que podrás usar para gastos como entretenimiento y otros gustos.

Recuerda que no se trata de ahogar tus finanzas sino que sea un método sostenible de ahorro a través del tiempo.

Utiliza apartados o cajas de ahorro de tu cuenta bancaria.

Evita mezclar dinero de uso diario con el de ahorro.

Que guardar tu ahorro sea tu prioridad.

Paso 4.5: Genera ingresos extra

Si tus ingresos actuales no te permiten ahorrar lo suficiente, busca opciones como vender artículos que no utilices, una inversión ligera como fondos de inversión ya que este será un ahorro pensado para el largo plazo, o utilizar las cajas de ahorro de los bancos que te permiten generar intereses a favor.

Paso 5: Sé constante y revisa tu progreso

Realiza revisiones mensuales para asegurarte de que cumples con tu meta. Ajusta tu plan si es necesario, tal vez hayas salido de una deuda o hayas dejado un hábito como comprar comida en la calle y eso te permita ahorrar un poco más de dinero.

Recuerda que la clave en un plan como este es la constancia. No te abrumes en pensar en cuanto tiempo tardarás, enfócate en que lo lograrás.

Ejemplo: Ahorrar con un sueldo de $15,000 pesos

Si ganas $15,000 pesos al mes, puedes destinar 20% ($3,000 pesos) al ahorro sin comprometer tu estilo de vida.

El Plan de ahorro en este caso no se realizará en un año, sin que tomará casi tres años poder lograrlo. No te preocupes por el tiempo, lo importante es la constancia y no ahogar tus finanzas diarias y que puedas tener aunque sea un poco de gustos y gastos más desenfocados.

1 año: $36,0002 años: $72,0002 años y 10 meses: $100,000

Con disciplina y organización, puedes alcanzar tu meta sin que tu economía se vea afectada.