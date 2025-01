Comité de Selección del Ejecutivo entrevista a aspirantes para ministros de la SCJN

En el marco de la reciente reforma al Poder Judicial, el Comité de Selección del Ejecutivo está llevando a cabo entrevistas a los 480 aspirantes que han cumplido con los requisitos establecidos para ocupar el máximo tribunal del país.

Esta etapa es clave para garantizar que los futuros ministros respondan a los principios de justicia, equidad y transparencia, y está orientada a evaluar la idoneidad de los candidatos para enfrentar el desafío de impartir justicia en México.

Las entrevistas, que se realizan bajo estrictos criterios de evaluación, buscan identificar a los perfiles más capacitados y comprometidos con los valores democráticos.

Entre los aspirantes destaca la exmagistrada Mónica Güicho, reconocida por su amplia trayectoria en el Poder Judicial y su defensa de los derechos humanos. Tras su comparecencia ante el Comité de Selección, Güicho compartió sus impresiones del proceso:

“Estamos aquí, saliendo de la entrevista prevista en el proceso constitucional para la selección de aspirantes al cargo de ministras y ministros de la Suprema Corte. No puedo compartir más información porque nos han pedido la mayor secrecía, respecto de las preguntas y los cuestionamientos del comité evaluador. Pero, me parece que es una gran oportunidad para refrendar nuestro compromiso con la justicia y, sobre todo, participar en este gran reto, este gran desafío que implica convertir el derecho y la justicia constitucional en una sensación de protección para la población. Sobre todo, para los más marginados que han reclamado esto que se ha visto materializado ya en la Reforma Constitucional al Poder Judicial. Es un momento histórico en mi carrera y me parece que el amor a nuestro país ha hecho que confluyan distintos factores y distintos elementos para poder hacer efectiva esa justicia que el pueblo quiere”.