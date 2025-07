Comisión Evaluadora no revisará perfiles existentes en Morena

La Comisión Evaluadora de Morena se centrará en revisar a las personas que quieran afiliarse y provengan de otros partidos, no a quienes ya están dentro del movimiento, señalaron Armando Bartra y Epigmenio Ibarra, quienes formarán parte de este nuevo órgano.

El sociólogo Armando Bartra señaló que la prioridad es revisar a las personas que puedan perjudicar políticamente al movimiento, así como los pros y contras de su afiliación.

"Tiene que ser por solicitud, no vamos a ir buscando candidatos para ver si entran o no entran", sostuvo.

Sin embargo, señaló que quienes ya están en Morena sólo pueden ser objetados ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, si consideran que su actuar no es acorde al partido.

"Es evaluación de ingreso, no de Honestidad y Justicia ni de Elección. No decidimos quien es candidato, no decidimos si una persona debe ser expulsada del partido por su comportamiento", aclaró.