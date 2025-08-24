Comercio chino reta a negocios establecidos en este regreso a clases

En plena temporada de regreso a clases, comerciantes establecidos en Torreón alzan la voz ante lo que consideran una competencia desleal por parte de vendedores informales, incluyendo negocios con mercancía de origen chino que han comenzado a ofertar artículos escolares a precios muy bajos, dinámica que preocupa por sus implicaciones económicas y legales.

Fidel Villanueva Tarín, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Torreón, señaló que esta situación representa un reto para los negocios formales que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.

“Nuestra gente sabe que nosotros somos los legales, los formales, los negocios establecidos. Pagamos impuestos, contribuimos a la economía del gobierno, y ofrecemos productos de calidad que no se comparan con los de esas tiendas que usted menciona”, expresó.

Hizo un llamado a la ciudadanía para que reflexione al momento de comprar, y que valore no solo el precio, sino también la procedencia y la garantía de los productos.

“El comprador debe tomar la decisión. Nosotros ofrecemos descuentos, promociones y calidad, especialmente en esta temporada escolar”, agregó.

Como parte de las estrategias para enfrentar esta competencia, se lanzó la Feria del Regreso a Clases del 15 al 31 de agosto, enfocada en útiles escolares, mochilas y artículos para niños. Esta iniciativa busca reforzar la presencia de los negocios locales y brindar opciones accesibles a las familias laguneras.

“Ya tienen descuentos y promociones. Queremos que los padres de familia sepan que pueden encontrar todo lo necesario para el regreso a clases en comercios establecidos, con la tranquilidad de que están comprando productos que cumplen con las normas oficiales mexicanas”, destacó Villanueva.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó que los proveedores que participan en la Feria del Regreso a Clases cumplen con las normas oficiales mexicanas, lo que garantiza la calidad de los productos.

La recomendación de la dependencia federal es comprar en lugares establecidos. Si el producto no funciona, el cliente tendrá a quién reclamarle, por lo que es importante guardar los tickets y comprobantes de compra.

Además, los comercios formales ofrecen factura, garantía y respaldo legal.

“Lo que sí hay es una gran diferencia en seguridad y calidad”, indicó Villanueva Tarín.