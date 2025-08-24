Torreón Torreón Ayuntamiento de Torreón CANACINTRA UAdeC Clima en La Laguna

Regreso a clases

Comercio chino reta a negocios establecidos en este regreso a clases

Hizo un llamado a la ciudadanía para que reflexione al momento de comprar

Comercio chino reta a negocios establecidos en este regreso a clases

Comercio chino reta a negocios establecidos en este regreso a clases

FABIOLA P. CANEDO

En plena temporada de regreso a clases, comerciantes establecidos en Torreón alzan la voz ante lo que consideran una competencia desleal por parte de vendedores informales, incluyendo negocios con mercancía de origen chino que han comenzado a ofertar artículos escolares a precios muy bajos, dinámica que preocupa por sus implicaciones económicas y legales.

Fidel Villanueva Tarín, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Torreón, señaló que esta situación representa un reto para los negocios formales que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.

“Nuestra gente sabe que nosotros somos los legales, los formales, los negocios establecidos. Pagamos impuestos, contribuimos a la economía del gobierno, y ofrecemos productos de calidad que no se comparan con los de esas tiendas que usted menciona”, expresó.

Hizo un llamado a la ciudadanía para que reflexione al momento de comprar, y que valore no solo el precio, sino también la procedencia y la garantía de los productos.

“El comprador debe tomar la decisión. Nosotros ofrecemos descuentos, promociones y calidad, especialmente en esta temporada escolar”, agregó.


Como parte de las estrategias para enfrentar esta competencia, se lanzó la Feria del Regreso a Clases del 15 al 31 de agosto, enfocada en útiles escolares, mochilas y artículos para niños. Esta iniciativa busca reforzar la presencia de los negocios locales y brindar opciones accesibles a las familias laguneras.


“Ya tienen descuentos y promociones. Queremos que los padres de familia sepan que pueden encontrar todo lo necesario para el regreso a clases en comercios establecidos, con la tranquilidad de que están comprando productos que cumplen con las normas oficiales mexicanas”, destacó Villanueva.


La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó que los proveedores que participan en la Feria del Regreso a Clases cumplen con las normas oficiales mexicanas, lo que garantiza la calidad de los productos.


La recomendación de la dependencia federal es comprar en lugares establecidos. Si el producto no funciona, el cliente tendrá a quién reclamarle, por lo que es importante guardar los tickets y comprobantes de compra.


Además, los comercios formales ofrecen factura, garantía y respaldo legal.


“Lo que sí hay es una gran diferencia en seguridad y calidad”, indicó Villanueva Tarín.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Ventas Regreso a clases Educación Ciclo escolar

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Comercio chino reta a negocios establecidos en este regreso a clases


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408856

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx