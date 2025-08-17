¿Comerciantes sin hábitos de limpieza? Puedes denunciarlos

Para promover una buena imagen del centro de la ciudad y garantizar espacios libres para quienes transitan por el primer cuadro, el Municipio exhortó a los comerciantes ambulantes a mantener sus espacios limpios, de lo contrario, se aplicarán sanciones o incluso el decomiso de su mercancía.

Víctor Ramos Galindo, director de Plazas y Mercados, mencionó que con la intención de reforzar hábitos de limpieza que contribuyan a mantener las calles libres de basura , de manera obligatoria los comerciantes ambulantes deberán contar con una bolsa del tamaño de 96.5 por 120.8 centímetros o superior a esta medida, para que guarden la basura generada en los espacios asignados.

Ramos Galindo reconoció que no existe cultura de la limpieza en los comerciantes, pues dentro de los recorridos que realizan los supervisores por las vías principales de la zona, siempre reportan el mal estado en que mantienen las calles con cajas, alimento o algún otro residuo generado por su actividad, lo cual representa un foco de infección y brinda un mal aspecto ante los visitantes.

Informó que esta medida se determinó al registrarse un mayor volumen de basura sobre el Centro Histórico de la ciudad, debido a que una vez que el camión recolector de basura realiza el recorrido de rutina, a los pocos minutos de nueva cuenta hay presencia de deshechos en las calles, sobre todo cartón y plástico que se genera al surtir sus negocios.

El funcionario municipal exhortó a la población para que denuncien a los comerciantes que mantengan sucios los espacios asignados al teléfono 871 122 59 33, de esta manera todos pueden contribuir a mantener las banquetas libres de desechos.

Explicó que quienes no cumplan con esta disposición que es obligatoria porque está contemplada dentro del reglamento municipal, se harán acreedores a una multa de una a dos Unidades de Medida y Actualización (UMA), e inclusive al decomiso de la mercancía.