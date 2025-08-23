Comedor para Migrantes es centro de acopio para apoyar Búsqueda Nacional en Vida

¡Seamos solidarios con nuestros hermanos que buscan a sus familiares desaparecidos! El Centro Social Católico Santiago Apóstol, por medio del Comedor para los Migrantes de Torreón será centro de acopio para ayudar a todas las personas que participarán en la Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos que se realizará en el estado de Coahuila del 31 de agosto al 14 de septiembre.

Este espacio se encuentra ubicado en bulevar Laguna sur No. 140 de la colonia Santiago Ramírez, frente al Panteón Torreón.

La ciudadanía puede colaborar con artículos de limpieza personal y de espacios como papel higiénico, jabón de baño, jabón zote, cloralex, escobas, pasta de dientes y crema corporal. Así como servilletas, jabón detergente para ropa, bolsas negras para basura, pinol o fabuloso, trapeadores, cepillos de dientes y pinzas para ropa.

También alimentos como botellas de agua para beber, café, azúcar, te, alimentos no perecederos, garrafones de agua, bebidas rehidratantes, galletas y dulces. De igual manera, cajas de cartón para basura, tinas para vaciar agua, cintas masking tape, canela y transparente (gruesas), tambos para captación de agua y multicontactos para carga de teléfonos celulares. Las personas que deseen mayores informes pueden comunicarse al teléfono: 8713 84 91 30.

Cabe mencionar que diversos sectores de la ciudadanía habilitaron centros de acopio en beneficio de cientos de familias que estarán en dichas fechas en La Laguna y en el municipio de Saltillo en busca de sus seres queridos desaparecidos.

Otros más se instalaron en Proyectos Alternativos y Casa Kotan, ubicados en calle Leona Vicario No. 478 de la zona Centro, en horarios de oficina. Los teléfonos de contacto son: 871 712 09 95 y 871 711 33 29. Otro punto de acopio es Casa Íñigo y la Parroquia de la Inmaculada Concepción ubicada en la calle Juan Terrazas de la colonia Ampliación Los Ángeles. Mayores informes, en el teléfono 871 384 91 30.