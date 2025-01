Comediante Mike Salazar pide que hagan oraciones por su bebé enferma

Mike Salazar y su familia están pasando por un difícil momento porque la menor de la familia, Andrea Romina, nacida el pasado 12 de diciembre, está hospitalizada porque padece tosferina, también conocida como pertussis o tos convulsa, una enfermedad infecciosa aguda altamente contagiosa que afecta las vías respiratorias.

Mike, a través de redes, ha compartido con sus seguidores todo sobre la llegada de su Andrea Romina, quien lo hizo convertirse en papá por tercera vez, fue en julio de 2024 cuando a través de un video revelaron la llegada de una niña a su familia, una noticia que los puso muy feliz.

"Para ser sincero, nunca me imaginé ser papá de una princesa, aunque lo había deseado con todas mis fuerzas mi corazón estaba lleno de amor y alegría con mis dos príncipes, Rodri y Ángel Emilio. Entonces engrana ahí perfectamente la frase…'Vas a conocer una parte de tu corazón que aun no usas' Dios nos ha bendecido, a mi esposa quien con esta próxima llegada complementa su felicidad de ser madre, ahora de una niña. A mis hijos que literalmente los dos se levantaban en la mañana platicandonos su sueño de tener una hermanita aún sin saber que mamá estaba embarazada, pues ese sueño se les hizo realidad. Por último, a mí, que me da la clara señal de algo estoy haciendo bien por tantas buenas cosas que me provee", escribió junto a un emotivo video.

El 12 de diciembre y con una serie de fotografías, Mike compartió que su bebé, su princesa, ya había nacido:

"La princesa de papá. Gracias a Dios por tan grande bendición. Estamos lo que le sigue de felices y enamorados. Nuestra Andrea llegó a complementar la felicidad de nuestra familia y es una locura lo que sentimos todos por ella. Mi amor @brex_garza mis respetos por lo fuerte que eres y por ser esa mamá incansable y guerrera para nuestros hijos. Te amo y te admiro. Gracias a todos los que se han manifestado con sus buenos deseos y que Padre les regrese al doble sus deseos hacia nosotros", se lee.

El 15 de diciembre unas fotos familiares del comediante enternecieron las redes sociales:

"De tantas cosas que siento ya no sé ni qué poner. Simplemente estamos enamorados de nuestra Andrea Romina", escribió.

-----Mike Salazar pide oraciones por la salud hija

Aunque el comediante Mike Salazar confesó que no le gustaba mostrarse tan vulnerable, a través de un video, platicó entre lágrimas, el estado de salud de su pequeña hija, el cual, dijo, desgraciadamente no ha mejorado, la niña entró al hospital con una tos horrible hace varios días, contó.

Mike dijo que han sido días complicados para él y para su esposa Brenda; detalló que un neumólogo ya revisó a su hija y la canalizó con el catéter para pasarle suero y hacerle estudios, por el momento tienen que vigilar a la bacteria causante de la tosferina, llamada Bordetella pertussis, la cual se encuentra en la nariz y la garganta de las personas infectadas y puede transmitirse a través de las gotas respiratorias al toser o estornudar.

Llorando, Mike dijo que son momentos de incertidumbre y que espera tener pronto buenas noticias, agradeció las oraciones que el público ha hecho por su pequeña y su familia, y dijo que así como compartió los momentos felices cuando nació Andrea Romina, también quiso compartir este mal momento que espera pase pronto.

Miguel Ángel Salazar González, o Mike Salazar, es conocido como "El Caballero de la Comedia", ha realizado apariciones en varios programas de televisión mexicanos, incluyendo "Sabadazo", "Guerra de Chistes", y otros shows de Televisa.