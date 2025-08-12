Deportes Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna Liga MX Fútbol Mundial 2026

Combates de alto nivel dentro de Furia Marcial

El Centro de Convenciones Torreón (CCT), albergó una gran cantidad de peleas en diferentes categorías. (Fotografía de Enrique Terrazas)

HUMBERTO VÁZQUEZ FRAYRE

Exitosa resultó la velada denominada Furia Marcial 10….La Leyenda Continúa, celebrada en el domo del Centro de Convenciones Torreón (CCT), a donde acudió una gran cantidad de público, amante de las artes marciales mixtas.

En el combate estelar, el chihuahuense de 20 años de edad, Tomás Ayala (9-0-3 en Kick Boxing y 2-1 en MMA), se impuso al gomezpalatino de 22 años, José Luis Contreras Campos (4-1) de la Academia MAVORTE.

Por su parte, José “El Mutante” Lavenant (4-0) de la Academia Sosa Klan, conservó su invicto al derrotar a Brandon Ayoub Quiñonez Domínguez de Gómez Palacio, mientras que Daniel “El Flako Pesado” Covarrubias del Centro Marcial TRC, venció al debutante José Adrián Zapata Favela del Lycos 871.

El también chihuahuense Erick “El Tripie” Valerio, le ganó al gomezpalatino Hanz Esaú Gámez Martínez, en tanto que en choque de debutantes, el lagunero Pedro Tadeo Cota Débora, salió victorioso ante David Tenorio de Parral, Chihuahua.

Brian Jesús Monsiváis Lomelí de la Academia MAVORTE de Gómez Palacio, salió con el puño en alto frente a Adrián Vázquez de la Guerrilla Combat. Justin Vázquez fue el ganador, ante el debutante Carlos Alberto Córdova Rodríguez de Cota MMA.


El oriundo de Chihuahua, Manuel Armando “El Político” Rodríguez Zavala, se impuso al veterano Lenner Daniel “La Bestia” Flores Sandoval de ZPARTANZ Security TRC, en tanto que en duelo de debutantes, José Román Holguín Castañeda, se impuso a Pedro Antonio Moreno Mayorga de Ciudad Juárez, Chihuahua.


En otras contiendas, Luis “La Cobra” Solís Núñez del Centro Marcial TRC, derrotó a Rosendo Borja del Gym Meza TRC, mientras que Maximus “Gladiador” Álvarez, hizo lo propio ante José Enrique Ramos Delgado.


El juvenil lagunero Diego Covarrubias Martínez, le ganó a Abiu “El Wero” Navarro de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En la primera, Giovanny Medrano del Centro Marcial TRC debutó con triunfo contra José Alfredo Rodarte Salazar del COTA MMA de Gómez Palacio.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Furia Marcial

               


