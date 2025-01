Colegio de Ingenieros Mecánicos Eléctricos va por mayor rigor en la figura de peritos corresponsables de obra

Se renueva el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Eléctricos y Electrónicos de La Laguna (CIMEE), deja José Vela del Río la presidencia y lo sustituye Armando de la Rosa.

Entre los temas que se buscará impulsar en esta nueva mesa directiva está la figura de peritos eléctricos corresponsables de obra, realización de servicios sociales, apoyar en la revisión de sistemas eléctricos, así como impulsar proyectos de energía sustentable, renovables, además del uso eficiente de la energía en cuanto a las viviendas, que cuenten con instalaciones seguras, entre otros proyectos.

Julio César Rivas, integrante de esta mesa directiva y representante ante el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), consideró que estos próximos dos años de gestión serán muy importantes para el organismo porque el nuevo presidente cuenta con metas y proyectos muy positivos, así como una visión para generar un mayor crecimiento.

"Se va a buscar entrar más a las mesas de diálogo, a los consejos y a las secretarías que se pueden manejar en el gobierno, tanto por el lado de la presidencia municipal de Torreón, como en Gómez Palacio y Lerdo", comentó, "hay muchos proyectos que se vienen y que se tienen que aterrizar".

Rivas señaló que un tema fundamental, en el caso de Torreón, que se ha visto con mucho crecimiento en los últimos años, es el de la vivienda vertical, las torres de departamentos que han proliferado en distintos puntos de la ciudad, las cuáles también representan un reto para la implementación de la energía.

"Ya estamos trabajando con ellos, si no lo regulamos ya, si no estamos trabajando y buscando que se cumpla con las normas, que sean instalaciones eficaces, entonces vamos a tener muchísimos problemas", expuso. Mencionó que recientemente se presentó un incendio por una mala instalación, de ahí que consideró muy importante la revisión por parte de los peritos eléctricos corresponsables de obra.

Recordó que, al formar parte estos peritos del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Eléctricos y Electrónicos de La Laguna, se tiene una garantía de seguridad de que han estado capacitándose y están actualizados.

"No podemos escatimar en en la seguridad. La electricidad, cualquier uso de equipos que no cumplan con la norma, que no estén certificados o avalados, ponen en riesgo las instalaciones de las viviendas, en este caso, del edificio", indicó.