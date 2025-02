Colectivo se une al reclamo contra el Estado tras feminicidio de María Cristina en Gómez Palacio

El colectivo matamorense Fuimos Todas, se unió a los reclamos de justicia que se hicieron presentes tras el feminicidio de María Cristina, de 25 años, registrado miércoles 19 de febrero en la vecina ciudad de Gómez Palacio, municipio que se encuentra en alerta por Violencia de Género contra Mujeres, desde casi siete años, junto con otros 15 municipios del estado de Durango.

“Otro acosador que se convierte en feminicida porque el Estado no puede brindar la protección necesaria a las mujeres”, fue el reclamo que se hizo público por parte del colectivo a través de sus redes sociales oficiales.

De inmediato, algunos comentarios se hicieron públicos, de presuntas víctimas de Jorge Abdiel “N”, de 31 años de edad, quien se encuentra detenido tras los hechos por elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) del estado de Durango.

“No puedo creer que estuvo a nada de ser una víctima de este enfermo mental Abdiel… ni como negar que estaba loco, que acosa aunque no queras nada con él, me llegó a seguir incluso después de mi trabajo, gracias a un compañero nunca me pasó nada. Me imagino que hubiera pasado si ese compañero no hubiera estado ahí para acompañarme de vuelta a casa y se cambio de universidad para seguir también (sic)”, fue uno de los comentarios, cuya identidad fue protegida por el colectivo.

“Qué miedo, fuimos varias las acosadas por este enfermo mental”, fue otro de los comentarios que se hicieron públicos en las redes del Colectivo Fuimos Todas.

El movimiento feminista en Matamoros, Coahuila, despertó desde el Feminicidio de Ilse Ivonne ocurrido en el 2021. A partir de ahí se formó este colectivo en donde se han realizado tendederos de deudores alimentario, asesorías legales gratuitas y la primera marcha que fue el año pasado y ya se prepara la segunda, para este 8 de marzo.

Del hecho

El hecho ocurrió a las 19:00 horas de ese miércoles 19 de febrero en la salida del desnivel de la calle Urrea, entre Auza y Cuauhtémoc de la colonia Ampliación Santa Rosa de Gómez Palacio.

La joven de 25 años de edad conducía un vehículo de la marca Volkswagen, línea Jetta, e iba acompañada por el ahora detenido, quien sacó del interior de una mochila un cuchillo con la cual la agredió en repetidas ocasiones.