Colectiva se amparará por tardanza en el proceso de Alerta de Género

Ante la tardanza que se ha tenido en el proceso de Alerta de Género en cinco municipios del Estado de Coahuila, entre ellos Saltillo y Torreón, la colectiva Mujeres que Luchan por Mujeres, presentará un amparo, mediante el cual se busca una sanción o procedimiento contra el Gobierno Federal.

La vocera de la colectiva; Sofía Díaz Lozano, recordó que, son ya siete meses sin que el proceso avance, pues fue el 17 de julio del año pasado que, se presentó la solicitud, en ese entonces ante el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

Pero con el cambio de gobierno, se crea la Secretaría de las Mujeres, la cual viene operando desde el primero de enero, sin embargo es fecha que no se define quiénes van a estar al frente del Grupo Institucional y Multidisciplinario para hacerse cargo de los trabajos en la región.

Explicó que, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, contempla la Alerta de Género y con la reforma que que se hizo en el 2022, el proceso no debe de exceder un lapso de 45 días naturales, contando con el trabajo que se hace, tanto para conseguir el Grupo Institucional como los trabajos de investigación, no obstante repitió han pasado siete meses desde que se presentó la solicitud, sin que se tenga respuesta.

“Obviamente también vamos a solicitar que se tomen las medidas y sanciones contra el Gobierno Federal, por no estar implementando este instrumento, que al final de cuentas es un instrumento de emergencia para erradicar la violencia, la feminicidad en lo que hace un territorio. Entonces, si son siete meses que no hemos tenido respuesta, pues claramente no están dándole la celeridad o la emergencia que la propia ley”.