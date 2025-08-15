Gómez Palacio y Lerdo GÓMEZ PALACIO Lerdo Obras Públicas Autismo

COESVI brinda certeza jurídica a familias de la Región Laguna de Durango

Desde el 2022 se han entregado mil 064 títulos de propiedad en los municipios de Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Vicente Guerrero y Santiago Papasquiaro

DIANA GONZÁLEZ

Para dar certeza jurídica y garantizar la legalidad en la propiedad de viviendas y terrenos, la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda (COESVI), impulsa el programa Regularización de la Tenencia de la Tierra.

"Este programa significa mucho más que entregar un papel; es la tranquilidad de saber que el hogar que han construido durante años, ahora les pertenece legalmente. Seguiremos trabajando para que más familias tengan la certeza jurídica que se merecen", afirmó Francisco Bardan Ruelas, coordinador de COESVI en La Laguna.

Destacó que desde el 2022 se han entregado mil 064 títulos de propiedad en los municipios de Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Vicente Guerrero y Santiago Papasquiaro; de los cuales 116 corresponden a terrenos de colonias y fraccionamientos de la Laguna, beneficiando directamente a familias que hoy cuentan con la seguridad legal sobre su patrimonio.

Francisco Bardan Ruelas, titular de COESVI en La Laguna, explicó que son susceptibles de recibir su título de propiedad quienes habitan en: Fracc. El Centenario, Fracc. Carmen Carreón, Ampliación Carmen Carreón, Fracc. San Fernando y Ampliación San Fernando, así como diversas colonias de Gómez Palacio y Lerdo.

Recordó que el propósito es otorgar a los propietarios un documento legal que acredite la titularidad de su inmueble, mediante la gestión del registro e inscripción en las instancias correspondientes, tanto municipales como estatales.


Por último, mencionó que en el desarrollo del programa participan de manera coordinada las áreas de: Catastro Municipal (Gómez Palacio y Lerdo); Tesorería Municipal (Gómez Palacio y Lerdo); Catastro Estatal: Recaudación de Rentas (Gómez Palacio y Lerdo) y el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (Gómez Palacio y Lerdo).


               
               


               

               
               

               
               
               
