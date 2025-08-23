Torreón Extorsiones Torreón Ayuntamiento de Torreón CANACINTRA UAdeC

Ley de Ingresos

Cobros de grúas en Torreón rebasan la Ley de Ingresos, denuncia regidor de Morena

Gabriel Francisco Pedro pidió sancionar a las concesionarias que aplican tarifas hasta tres veces mayores a las autorizadas en la Ley de Ingresos 2025

Cobros de grúas en Torreón rebasan la Ley de Ingresos, denuncia regidor de Morena

Cobros de grúas en Torreón rebasan la Ley de Ingresos, denuncia regidor de Morena

MA. ELENA HOLGUÍN

El regidor de Morena, Gabriel Francisco Pedro denunció que las empresas concesionarias del servicio de grúas aplican cobros excesivos y que rebasan por mucho los establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio, por lo que pidió que se actúe contra estos abusos y se apliquen sanciones.

Señaló que algunos ciudadanos que se han acercado para pedir apoyo con descuentos o rebajas sobre las cantidades que se les pretende cobrar, las que según dijo, se vuelven impagables cada día que un vehículo permanece en los corralones de dichas empresas.

Según denunció, las tarifas que se aplican son 200 o hasta 300 por ciento más de las que están plasmadas en la Ley de Ingresos 2025, la que cuenta con el aval del Congreso del Estado y por ese motivo tendría que acatarse.

Por ejemplo, las tarifas en los servicios por banderazo para este año van desde los 675.22 pesos a los 1,131.34 pesos dependiendo del tipo de grúa que se utilice, pero las concesionarias cobran hasta 3 mil pesos.

Las tarifas por kilómetro arrastre que se aprobaron son de 24.03 pesos hasta los 41.33 pesos; sin embargo, en estos casos también se han registrado cobros excesivos.


Otro rubro es el de depósito de vehículos o permanencia en el corralón, que la ley establece cobros diarios de 21.52 pesos para bicicletas y motocicletas; 69.52 pesos para automóviles; 95.18 en el caso de camionetas; 132.48 para los camiones y 147.16 pesos en el caso de autobuses.


Sin embargo, se han presentado casos en los que el dueño de una motocicleta ha tenido que pagar hasta 150 pesos por cada día que su vehículo permanezca en el corralón, ya sea por haber sido infraccionado o participado en algún accidente.




“Me tocó atender el caso de un joven sordomudo que tenía una moto en el corralón desde hacía varios días y le querían cobrar 27 mil pesos; en otra ocasión, una señora pidió el apoyo porque tenía su Jetta estacionado afuera de la casa, pero como llevaba quince días sin moverlo, Inspección lo retiró, seguramente porque algún vecino se quejó de que estaba sucio o estorbaba”.




En este último caso, señaló el edil, se llevaron el vehículo un viernes y al martes siguiente pretendían cobrar a la dueña 8 mil 550 pesos por recuperarlo, pues en el acta que se levantó le pusieron que se había retirado un mes antes.


“La Ley de Ingresos es muy clara y debe respetarse”, según indicó, al señalar que al intervenir en estos y otros casos, los encargados del servicio le hicieron saber que las tarifas autorizadas no estaban representando una ganancia para ellos.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Ley de Ingresos

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Cobros de grúas en Torreón rebasan la Ley de Ingresos, denuncia regidor de Morena


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408700

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx