Cobra segunda víctima accidente en Ramos Arizpe

El accidente que se registró la noche del domingo cobró una segunda víctima, al no resistir las lesiones que sufrió, por lo que perdió la vida en la camilla de un nosocomio.

Se trata de Carlos de 54 años de edad, a bordo de una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), fue trasladado en código rojo al Hospital General de Saltillo.

Tras las graves lesiones que sufrió, el hombre se encontraba en el área de terapia intensiva, sin embargo no resistió, y falleció la mañana de este lunes.

Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del estado se dieron cita en el nosocomio para entrevistarse con médicos y familiares del occiso, como parte de las pesquisas correspondientes.

Cabe recordar que fue la noche del domingo sobre la Carretera Federal 57, en la Carretera Antigua a Monclova, por donde transitaba con dirección a Ramos Arizpe un vehículo Chevrolet Malibú tripulado por una pareja de adultos mayores, sus dos nietos y su hija, misma que conducía el auto.


Al arribar al kilómetro 9, el vehículo invadió carril, lo cual ocasionó que impactara a una camioneta Chevrolet Tahoe conducida por un masculino.


En el lugar se confirmo la muerte de la abuelita, mientras que su esposo presentaba graves lesiones, por lo que se trasladó en código rojo al Hospital General de Saltillo; asimismo, los dos menores de 8 y 10 años de edad, se trasladaron en código amarillo al Hospital Materno Infantil; y el conductor de la camioneta afectada resultó ileso.


Una vez que concluyeron las diligencias el cuerpo del occiso se trasladó al Semefo para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas de su muerte.




               
               


               

               
               

               
               
               
