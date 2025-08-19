Deportes Junior Asunción 2025 Santos Laguna LMB Apertura 2025 Lucha libre

Junior Asunción 2025

Coahuilense encabeza delegación azteca

En los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Los arqueros mexicanos ya se encuentran en suelo canadiense para participar en dicha justa. (CONADE)

Los arqueros mexicanos ya se encuentran en suelo canadiense para participar en dicha justa. (CONADE)

HUMBERTO VÁZQUEZ FRAYRE

Con la medallista olímpica, la coahuilense Ángela Ruiz al frente de la legión de 24 flechas que competirá del 19 al 24 de agosto en Winnipeg, Canadá, la selección nacional de tiro con arco viajó al norte del continente, para disputar el Campeonato Mundial Juvenil de la especialidad.

Serán un total de 24 atletas, 12 mujeres y 12 hombres, los que representarán a México. Esta legión es liderada por Ruiz, quien viene de proclamarse monarca por equipos en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

También destacan Adriana Castillo y Máximo Méndez, que ya han sido medallistas en el Serial de Copas del Mundo de World Archery y que al igual, subieron a lo más alto del podio en la capital paraguaya hace unos días.

Ambos arcos, recurvo y compuesto, así como las categorías Sub-18 y Sub-21, formarán parte del programa para esta competencia en la que México buscará reafirmarse como potencia mundial de la disciplina, tal como ha hecho a lo largo del año.

Las actividades comenzarán este martes con las prácticas oficiales, mientras que, a partir del miércoles, iniciarán las rondas de clasificación que marcarán la pauta rumbo a las finales de las pruebas individuales y por equipos.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Los arqueros mexicanos ya se encuentran en suelo canadiense para participar en dicha justa. (CONADE)



      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407600

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx