Coahuilense encabeza delegación azteca

Con la medallista olímpica, la coahuilense Ángela Ruiz al frente de la legión de 24 flechas que competirá del 19 al 24 de agosto en Winnipeg, Canadá, la selección nacional de tiro con arco viajó al norte del continente, para disputar el Campeonato Mundial Juvenil de la especialidad.

Serán un total de 24 atletas, 12 mujeres y 12 hombres, los que representarán a México. Esta legión es liderada por Ruiz, quien viene de proclamarse monarca por equipos en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

También destacan Adriana Castillo y Máximo Méndez, que ya han sido medallistas en el Serial de Copas del Mundo de World Archery y que al igual, subieron a lo más alto del podio en la capital paraguaya hace unos días.

Ambos arcos, recurvo y compuesto, así como las categorías Sub-18 y Sub-21, formarán parte del programa para esta competencia en la que México buscará reafirmarse como potencia mundial de la disciplina, tal como ha hecho a lo largo del año.

Las actividades comenzarán este martes con las prácticas oficiales, mientras que, a partir del miércoles, iniciarán las rondas de clasificación que marcarán la pauta rumbo a las finales de las pruebas individuales y por equipos.