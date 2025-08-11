Torreón DIF Torreón Profeco Monumento Raúl Madero CONAGUA Transporte público

Actividad industrial

Coahuila y Durango: contrastes en la actividad industrial durante abril de 2025

Zona industrial Torreón (ARCHIVO)

Zona industrial Torreón (ARCHIVO)

FABIOLA P. CANEDO

Mientras algunos estados del país registraron avances notables en su actividad industrial durante abril de 2025, Coahuila y Durango mostraron comportamientos contrastantes que reflejan los desafíos y oportunidades de la región norte del país. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) reveló que Durango tuvo un repunte mensual, mientras que Coahuila enfrentó una caída tanto mensual como anual.

En abril de 2025, Coahuila registró una disminución de 1.0 % en su actividad industrial respecto al mes anterior, y una caída más pronunciada de 3.3 % en comparación con abril de 2024. Este retroceso se da a pesar de que el estado fue uno de los que presentó mayores alzas en el sector de la construcción, lo que sugiere que otros componentes de la industria, como la manufactura o la generación de energía, podrían estar enfrentando dificultades.

La caída anual podría estar relacionada con ajustes en la producción manufacturera, desaceleración en la minería o cambios en la demanda energética, aunque el informe no desglosa estos factores por entidad. A pesar de ello, el crecimiento en construcción podría representar una oportunidad para reactivar otros sectores vinculados.

Por su parte, Durango mostró un crecimiento mensual de 1.9 % en abril de 2025, lo que indica una recuperación respecto a marzo. Sin embargo, en la comparación anual, la actividad industrial cayó 11.3 %, una de las disminuciones más severas entre las entidades federativas.

Este contraste sugiere que, aunque hay señales de reactivación en el corto plazo, Durango aún enfrenta rezagos importantes en su desempeño industrial respecto al año anterior. La falta de presencia en los sectores con mayor crecimiento, como minería, manufactura o generación de energía, podría explicar esta caída.


A nivel nacional, los mayores incrementos mensuales en actividad industrial se registraron en Puebla (5.2 %), Sonora (2.8 %) y Aguascalientes (2.7 %). En términos anuales, destacaron Tamaulipas, Baja California Sur, Guanajuato, Ciudad de México, Nuevo León e Hidalgo.


Por sectores, la minería tuvo avances en Tamaulipas, Chiapas, Guanajuato, Veracruz, Ciudad de México y Guerrero. La generación y distribución de energía creció en Guanajuato, Morelos, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Baja California. En construcción, Coahuila se posicionó entre los estados con mayor crecimiento, junto a Guanajuato, Baja California Sur, Ciudad de México y Aguascalientes. Las industrias manufactureras mostraron dinamismo en Tabasco, Hidalgo, Nayarit, Sonora y Nuevo León.


Los datos del IMAIEF muestran que, aunque Coahuila y Durango enfrentan desafíos en su actividad industrial, existen áreas de oportunidad que podrían impulsar su recuperación.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: actividad industrial Coahuila Durango

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Zona industrial Torreón (ARCHIVO) 


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405608

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx