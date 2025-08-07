Coahuila Gobierno de Coahuila Educación Salud Coahuila AHMSA

Coahuila se perfila como clave en nuevo plan energético nacional: Gobernador Manolo Jiménez

MARISELA SEVILLA

Tras el anuncio del Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex, presentado esta semana por la presidenta Claudia Sheinbaum y el Director General de la empresa estatal, Víctor Rodríguez Padilla, el Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, reconoció el potencial que representa para su estado la apuesta federal por el desarrollo de gas natural a partir de recursos no convencionales como el shale gas.

Coahuila, una de las entidades con mayores reservas de gas de lutitas en el país, podría convertirse en un eje estratégico para la industria energética nacional durante la próxima década, agregó.

“Esta es una gran oportunidad para el desarrollo económico de Coahuila, especialmente para la Región Centro y Carbonífera, que se puede potenciar con el uso de nuevas tecnologías”, expresó Jiménez Salinas.

El mandatario coahuilense subrayó que los avances tecnológicos permiten ahora realizar procesos de extracción más eficientes, sustentables y con menor impacto ambiental, gracias al uso de agua tratada y prácticas responsables.

“Estas inversiones generarán una derrama de miles de billones de dólares. Las nuevas tecnologías permiten procesos amigables, cuidadosos del medio ambiente y de la ecología”, aseguró.


Asimismo, el gobernador destacó que esta estrategia no solo beneficia a Coahuila, sino que también representa una oportunidad significativa para el fortalecimiento financiero de Pemex.


"Es una gran oportunidad para nuestro estado, pero también para incrementar los ingresos de la empresa nacional", añadió.



               
               


               

               
               

               
               
               
