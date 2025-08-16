Coahuila se alista para extracción de gas shale bajo nueva política energética

Con el respaldo del nuevo enfoque energético del Gobierno Federal, el estado de Coahuila se prepara para reactivar el aprovechamiento de sus reservas de gas shale, anunció el Secretario de Economía estatal, Luis Olivares Martínez.

El funcionario señaló que, tras el cambio de administración federal y la presentación del Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, se ha reactivado el interés por este tipo de hidrocarburo no convencional, también conocido como gas en lutitas.

Olivares detalló que ya se integró un equipo técnico dentro del gobierno estatal para coordinar las acciones iniciales y contactar a especialistas en el sector. Este grupo tendrá la tarea de evaluar las capacidades locales, establecer vínculos con instituciones y sentar las bases del proyecto.

“Estamos en una fase inicial, pero con pasos firmes. Buscamos conformar un equipo multidisciplinario que pueda conducir este proyecto de forma responsable, alineado con los objetivos nacionales”, indicó.

El relanzamiento del gas shale en México se da en el contexto del nuevo plan de Petróleos Mexicanos, presentado recientemente y que abarca la visión energética del país hasta 2035. En él se contempla, por primera vez en años, el impulso a la explotación de este tipo de gas mediante técnicas como la fractura hidráulica, mejor conocida como fracking.

El funcionario señaló que el Gobernador Manolo Jiménez Salinas giró instrucciones para que el proceso se desarrolle de forma estructurada y con plena coordinación con las autoridades federales.

Se busca establecer una hoja de ruta clara que contemple plazos, mecanismos legales y condiciones técnicas necesarias para poner en marcha los trabajos de exploración y eventual extracción.