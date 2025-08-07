Refuerza Coahuila estrategia de seguridad estatal; fiscal reporta reducción histórica de homicidios

Durante la reunión quincenal de seguridad realizada en la Estación Aérea Militar de Torreón, autoridades estatales encabezadas por Federico Fernández Montañez, Fiscal General del Estado dieron a conocer importantes avances en materia de seguridad, destacando una significativa disminución en la incidencia de homicidios dolosos.

El Fiscal informó que Coahuila registra, hasta la fecha, 50 homicidios en lo que va del año, cifra que representa 20 casos menos respecto al mismo periodo de 2024. Además, 49 de esos homicidios ya fueron resueltos, lo que posiciona al estado con el índice de resolución más alto a nivel nacional.

“Estos homicidios no están relacionados con el crimen organizado, sino con conflictos entre particulares”, señaló el Fiscal, quien también atribuyó estos resultados a la coordinación interinstitucional entre autoridades estatales, municipales y federales, así como al liderazgo del gobernador Manolo Jiménez.

Operativos y cateos: una estrategia sin precedentes

Como parte de la estrategia integral de seguridad, se detalló que en los últimos 75 días se han realizado 225 cateos en inmuebles vinculados al narcomenudeo y delitos patrimoniales, lo que ha derivado en:

• 124 personas detenidas

• 42 armas de fuego aseguradas

• 332 kilogramos de droga incautada

• Más de 6 mil cartuchos decomisados

Esta acción, ejecutada en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la FGR y corporaciones locales, permite obtener órdenes de cateo en menos de 24 horas, e incluso en menos de 90 minutos en casos urgentes.

Robo de hidrocarburos y blindaje carretero

En relación con el combate al robo de combustibles, se destacó el mayor aseguramiento de hidrocarburos a nivel nacional, con 15 millones de litros decomisados en una operación conjunta con autoridades federales. Este resultado forma parte de la vigilancia permanente en tramos estratégicos como la zona de Paila, donde también se combate la venta clandestina en “cachimbas”.

Coordinación interestatal y resultados locales

Respecto a los recientes homicidios registrados en Matamoros, el Fiscal confirmó que el cuerpo encontrado envuelto en plástico pertenece a una persona originaria de Gómez Palacio, Durango, y que el caso ya fue esclarecido con cinco personas detenidas. Se descartó que el crimen esté vinculado al crimen organizado, atribuyéndolo a rencillas personales.

También se informó sobre robos de vehículos a mano armada, señalando que los responsables no son originarios de Coahuila, sino de estados vecinos, y que ya se tienen detenidos en ambos casos recientes.

Finalmente, el Fiscal resaltó que la vigilancia en los límites con Nuevo León, Durango y Chihuahua se mantiene activa y reforzada, así como la colaboración permanente con agencias norteamericanas para proteger la extensa franja fronteriza del estado.