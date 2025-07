Coahuila registra 560 mil mascotas pero preocupa alza de perros en situación de calle

La Secretaría de Salud de Coahuila tiene un censo de 560 mil animales de compañía (en su mayoría perros y gatos) registrados oficialmente en la entidad, lo cual reconoce a una persona como propietaria responsable, además de que facilita la localización de las mascotas en caso de pérdida y ayuda a gestionar campañas de vacunación y esterilización.

Sin embargo, Mario Eduardo Solís Perales, coordinador estatal del Programa de Rabia y otras Zoonosis en el Estado, citó como ejemplo, que por un canino en casa, hay otro en situación de calle, lo que representa un riesgo inminente dado que pueden transmitir enfermedades infecciosas y parasitarias a los humanos, como la rickettsia. Esto aunado a que causan afectaciones al medio ambiente. Mencionó que el cuidado de las mascotas y la prevención de enfermedades es una responsabilidad compartida donde debe intervenir la sociedad y las autoridades de los tres niveles de gobierno.

“Creo que la cantidad de perros en situación de calle no es culpa de ellos, es culpa de la sociedad, somos grandes promotores de que si no los queremos los echamos y tenemos que cuidar eso porque para qué queremos un animalito si no lo vamos a cuidar”, destacó.