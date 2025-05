Coahuila refuerza operativos de seguridad en módulos de riego para evitar incursión del crimen organizado

El gobierno de Coahuila ha establecido comunicación directa con los presidentes de los módulos de riego en la Comarca Lagunera, asegurando que la Agencia de Investigación Criminal, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública estarán atentos a cualquier intento de intervención de grupos delictivos en estas actividades.

El secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, dijo que se ha garantizado que los módulos de riego operen con normalidad, sin interferencias externas. De esta manera, reafirmó el compromiso del estado en la lucha contra la delincuencia organizada, asegurando que no se permitirá su incursión en la entidad.

"No vamos a por a permitir por ningún motivo la incursión de la delincuencia en Coahuila. No obstante que estamos viendo que aquí cerca pueden estar sucediendo situaciones que preocupan, pero en Coahuila no lo vamos a permitir", expuso.