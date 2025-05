Coahuila no suspenderá programas sociales durante elección judicial federal, 'Ley Seca' sin definirse

El Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación no implicará la suspensión de programas sociales por parte del gobierno del estado de Coahuila, mientras que el tema de "ley Seca" aún no se define.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas dijo que se ha dado seguimiento por parte del estado al proceso electoral Judicial, para garantizar las condiciones a la ciudadanía que ejerza su voto el próximo 1 de junio, y como parte de los acuerdos de la Reunión Estatal de Seguridad, se hizo una mesa de trabajo para coordinar el tema, junto con el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

"Están los Institutos y también el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Fiscalía, pues para ver todas las cadenas de custodia y todo ese tipo de cosas", comentó.

El mandatario señaló que no hay ninguna disposición en cuanto a la suspensión de programas sociales por parte del gobierno del estado , mientras que la cuestión de la venta de bebidas alcohólicas los días antes de la elección tampoco se han abordado.

"La verdad es que lo de los programas lo platicamos y no hay ninguna instrucción por parte del INE, a nivel federal. Y lo de la Ley Seca pues también no, se me hace que no, no sé, para qué les digo una mentira", expresó.

En este sentido, consideró que se mantendrá la operatividad en la administración estatal de manera normal.

Fuentes en el INE confirmaron lo anterior, pues los candidatos al Poder Judicial no pueden ser vinculados a partidos políticos ni al gobierno , por lo que la elección no afectaría la entrega de los programas sociales.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, mencionó que las boletas de la elección al Poder Judicial Federal y las del proceso local son muy distintas y en el caso de las estatales, se simplificó mucho el formato para que la gente pueda votar más o menos rápido.

"Donde tendrá que ponerse mucha atención es en las boletas federales por la gran cantidad de candidatos que se tiene que votar. La mesa estatal de Seguridad ha establecido ya todo un plan para asegurar que cada una de las actividades del proceso electoral estén resguardadas tanto por la Guardia Nacional, el Ejército, la Fiscalía estatal, la Secretaría de Seguridad Pública del estado, para que apoyemos en todo lo necesario a que prive un clima de seguridad, de garantías, para que la gente puede acudir a votar con tranquilidad", dijo.

