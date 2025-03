Coahuila concentra 1.8% de las reclamaciones financieras del país en 2024

Coahuila concentró el 1.8% del total de reclamaciones del país ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) de enero a diciembre de 2024; para el periodo enero a febrero de 2025 la entidad ya registró 817 reclamaciones.

Pablo Velásquez, delegado en Condusef, explicó que en 2024 se logró recuperar un monto de 31.5 millones de pesos, un 6.5% menos que en 2023. Para enero-febrero de 2025 se han recuperado 5.5 millones de pesos. Los productos más reclamados fueron la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito y el crédito personal, que en conjunto representaron el 46.3% del total en esa entidad.

Las principales causas de reclamación en 2024, fueron: los consumos no reconocidos, Realizar gestiones de cobro, negociación o reestructuración a personas que no son el Usuario Deudor y Amenazar, ofender o intimidar al Deudor y/o cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda, las cuales sumaron el 25.7% de las quejas en la entidad. En enero-febrero de 2025, estas tres mismas causas representan el 24.2%.

Por sector, la Banca Múltiple concentró el 57.8% de las reclamaciones, seguida por las Aseguradoras con el 13.6% y las Sofom ENR con el 10.3%.

En 2024, la resolución favorable a los usuarios en la Banca Múltiple alcanzó un 43.6% (en enero – febrero de 2025 fue del 47.1%). Destaca que el 36.7% de estas reclamaciones correspondió a personas adultas mayores. Además, el 43.4% de las quejas de banca múltiple en la entidad estuvieron relacionadas con posibles fraudes, principalmente por consumos no reconocidos y transferencia electrónica no reconocida.

¿Cómo denunciar?

Para facilitar la atención, Condusef ofrece diversos canales en su página de internet, como el Portal de Queja Electrónica, el Registro de Despachos de Cobranza (Redeco) para reportar malas prácticas, el Chat en línea, el Centro de Contacto (55 53 400 999) y el correo electrónico ([email protected]).

Todos los trámites en Condusef son gratuitos y no requieren gestores o representantes. Se recomienda estar alerta ante personas que soliciten dinero para realizar trámites en nombre de esta Comisión.