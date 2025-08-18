Policiaca Policiaca accidentes viales Robos Detenidos Incendios

Coahuila atraerá investigación del caso de cuerpo decapitado en Durango

La investigación sobre la persona decapitada localizada la semana pasada en los límites de Durango y Coahuila quedará en manos de las autoridades ministeriales coahuilenses, informó la fiscal general de Durango, Sonia Yadira de la Garza.

La funcionaria explicó que el homicidio ocurrió en territorio de Coahuila, motivo por el cual la carpeta iniciada por la Fiscalía de Durango ya fue remitida a esa entidad, donde incluso se reporta la detención de dos personas relacionadas con el caso.

En cuanto a otro hecho violento registrado la noche del domingo en la colonia José Ángel Leal, en la capital duranguense, De la Garza señaló que un hombre y una mujer se encuentran detenidos. La primera línea de investigación indica que se trató de una riña que derivó en un disparo, mismo que provocó la muerte de la víctima.

