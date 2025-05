Coahuila arrasa en el tiro con arco en la Olimpiada Nacional 2025

El selectivo de Coahuila conquistó seis medallas más en la disciplina de tiro con arco, de la Olimpiada Nacional 2025 que se celebra en Tlaxcala, de las cuales, una fue de oro, cuatro de plata y una de bronce.

METALES

En la modalidad por equipos mixtos, en el arco recurvo categoría Sub 21, la dupla conformada por Ángela Ruiz y Raúl Tadeo González se quedó con la medalla de oro luego de vencer 6-0 al representativo de Chiapas. Por su parte, Andrea Covarrubias y Daniel Neira se quedaron con la medalla de plata en la modalidad recurvo categoría Sub 18, tras caer en la final 6-2 ante la dupla de Nuevo León.

Mariana Ramos y Dante Cuéllar se unieron para conquistar la medalla de plata en el recurvo Sub 16, luego de perder la final ante los representantes de Quintana Roo por 6-0. En el compuesto Sub 24, el binomio conformado por Dafne Quintero y Sebastián García sucumbieron en la final ante Jalisco 154-153, para agenciarse la medalla de plata. Además, Ximena Domínguez y Melchor Flores se quedaron con la segunda posición en el arco compuesto categoría Sub 18, tras caer 146-145 en la final ante San Luis Potosí. Finalmente, Susana García y Antonio Epifanía se colgaron el bronce en el arco compuesto categoría Sub 16, tras caer ante Aguascalientes 150-145.

También han arrancado con éxito los representativos coahuilenses en la disciplina de futbol soccer, que tiene como sede a Villa de Álvarez, Colima. Coahuila va con dos equipos, en las categorías Sub 13 y Sub 15, en ambas iniciaron con victorias y este fin de semana pondrán la mira en medallas.