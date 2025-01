Coahuila acondiciona albergue en Nueva Rosita; aún no se reportan deportaciones masivas

El estado de Coahuila colabora con el Gobierno Federal acondicionando un centro de “repatriación digna” en Nueva Rosita municipio de San Juan de Sabinas, con una capacidad de poco más de mil personas, y en el cual se atenderán tanto a connacionales y extranjeros que sean deportados de los Estados Unidos. Al momento, según reportó el secretario general de Gobierno, Óscar Pimentel González no se han dado deportaciones masivas.

De acuerdo con el funcionario estatal, el Instituto Nacional de Migración (INM) recibe en promedio alrededor de 40 repatriados a diario, de los cuales entre un 20 a un 25 por ciento son mexicanos, cifra que consideró normal.

“Y qué es lo que hace el Instituto Nacional de Migración, los extranjeros los envía a Monterrey y se mandan al sur del país, concretamente a Villahermosa (Tabasco)… en los últimos días, no tenemos deportaciones masivas todavía, afortunadamente”, aseguró Pimentel.

El secretario general de Gobierno detalló que la capacidad del albergue con el que cuenta Coahuila, es para atender a 1,100 personas, cuya adecuación corrió a cargo del Gobierno Federa.

“No tenemos datos duros, no sabemos cuántos van a llegar la idea que así tenemos muy clara, es que deben de ser estancias cortas, recibirán todo el apoyo del Gobierno Federal para que puedan regresar a sus lugares de origen. Afortunadamente, ahorita estamos muy bien, cooperando con el Gobierno Federal”, dijo.

En el caso de Coahuila es la Secretaría de Energía la responsable de coordinar los albergues con la participación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). “El procedimiento es que el Instituto Nacional de Migración se hace cargo para remitirlos al sur del país y hacer lo necesario para que regresen a esos países de origen”.

En el caso de los connacionales, una vez que pisan suelo Mexicano gozan de todas sus garantías y derechos que contempla la Constitución, por lo que las autoridades no podrán obligarlos incluso a albergarse en dichos espacios. “De hecho no podemos obligarlos a llegar a los albergues, eso no ofrecimiento voluntario de apoyo que puedan tener una estancia temporal mientras pueden organizarse para regresar a sus lugares, pero algunos de ellos podrán decir ‘a mí lléveme a la central de autobuses, o permítame tomar un taxi”, explicó el Pimentel González.