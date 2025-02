Club Santos Laguna: Jared Borgetti critica ausencia de Acevedo en la Selección Mexicana

El histórico delantero de Santos Laguna, Jared Borgetti, alzó la voz tras la ausencia de Carlos Acevedo en la convocatoria de la Selección Nacional.

A través de redes sociales, Borgetti expresó su inconformidad, señalando que el rendimiento individual del arquero lagunero no debería verse afectado por la mala racha del equipo.

“Carlos Acevedo no debe de pagar la mala racha del equipo con ser ignorado de las convocatorias, su nivel está al menos por encima de 4 que están en la pre-lista”, apuntó el exfutbolista.

Además, cuestionó la decisión de los convocados, asegurando que Acevedo solo está por debajo de Luis Malagón.

Borgetti también defendió el desempeño de Acevedo, argumentando que ha sido clave para evitar una mayor cantidad de goles en contra, pese al mal momento del equipo.

“Entiendo que Santos Laguna no está pasando por su mejor momento, ha hecho un torneo muy malo para el olvido, pero no Acevedo. Ha tenido partidos muy buenos, atajadas que ni te imaginas, que si no fuera por él, Santos llevaría muchos más goles en contra”, señaló.

“No porque el equipo vaya mal significa que tu arquero vaya mal. Es el portero con más atajadas al momento. Atajadas que realmente merecen ponerte de pie”, agregó.