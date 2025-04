Club Rotario realiza mural inspirado en una oruga para adornar área de guardería

A través de su programa Pinta a México con Impacto, el Club Rotario de Mujeres Torreón Centenario hizo entrega de un mural a la Guardería Espacio de Vida, a fin de cambiar no solo el exterior sino también en el interior del lugar y con ello brindar un espacio digno para los pequeños que ahí se atienden.

En esta obra, participaron también Casa de Arte Lila, así como del Club de Jardinería Alhelí. Y fueron precisamente ocho los artistas de la Casa de Arte los que se encargaron de dar vida a esa vieja pared ubicada en la esquina de calle Cuauhtémoc y avenida Juárez de la zona centro de Torreón.

Rosario Pedraza, presidenta del Club Rotario de Mujeres Torreón Centenario, comentó que se trata de la tercera intervención de espacios que se hacen en Torreón, uno de ellos ubicado en calle Treviño y bulevar Revolución, otro más en el Centro de Justicia para la Mujer, y el que se entregó este martes.

“No nada más es pintar los muros, sino generar un impacto sociocultural, para que la gente valore más las instituciones como esta guardería, que ayuda a mujeres solteras, que no tienen dónde dejar a sus hijos, y en eso se inspiró el maestro. Estamos muy contentos porque ya hemos hecho otras intervenciones que no han sido grafiteadas”, dijo Pedraza quien espera que esta obra se mantenga y no sea víctima de actos vandálicos.

Club Rotario de Mujeres Torreón Centenario.

Por su parte, Ángel Kermedy, responsable de la Casa de Arte Lila, compartió que fue durante seis sábados que se llevó a cabo la obra, con la participación de ocho estudiantes de todas las edades, entre ellas un chico de apenas 14 años de edad.