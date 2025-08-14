Club Rotario Torreón Centenario entrega sillas de ruedas a menores con discapacidad

En el marco de la celebración por 20 años al servicio de la comunidad, el Club Rotario Torreón Centenario del Distrito 4110 entregó este jueves sillas de ruedas a niños y niñas con alguna discapacidad y que se encuentran en una situación vulnerable; la intención es mejorar su calidad de vida, permitiéndoles una mayor movilidad y facilitando su independencia.

Mayela Villarreal Reyes, médica y presidenta de dicho club, informó que recibieron una donación de 35 sillas y que en esta primera etapa, se entregarán seis, entre ellas una especial para un niño de ocho años con Parálisis Cerebral Infantil (PCI) y que más allá del transporte, requiere de un elemento de apoyo para su comodidad y desarrollo postural. Esta última, sería entregada en el municipio de Lerdo por parte de Martín Armando Aranda Grijalva gobernador del Distrito 4110, procedente de Ciudad Juárez, Chihuahua .

Cabe señalar que la entrega de sillas de ruedas, es una de las muchas actividades de apoyo que se tienen programadas durante este año Rotario.

Villarreal Reyes dijo que además de las sillas de ruedas, el Club Rotario Torreón Centenario mantiene campañas en beneficio de la comunidad referentes a la entrega de prótesis de mama, esterilización de mascotas y examen de la vista gratuita, el cual está programado para octubre y busca detectar oportunamente problemas visuales entre menores desde un mes hasta los 17 años de edad, así como donar mil lentes a quienes lo requieran.

Por su parte, Aranda Grijalva comentó que siempre será muy importante constatar que los grupos de acción de Rotary International están funcionando muy bien. “En este caso, todos unidos para hacer el bien, que ese es el mensaje que podemos dar a la comunidad este año. Veo con mucho gusto, orgullo y emoción porque todo lo que se hace la verdad sí te llega al corazón, del beneficio que se está dando para las personas que lo necesitan”, subrayó. Aranda Grijalva detalló que tienen siete distritos por lo que está cubierto todo el territorio nacional, aunado a que están formalizando convenios con diversos países para continuar mejorando las condiciones de vida de la comunidad más vulnerable.

Añadió que Rotary Internacional tiene presencia en más de 100 países con alrededor de un millón 200 mil socios, de tal manera que se pueden coordinar para las subvenciones distritales y globales que financian actividades de pequeña escala y de gran magnitud.

El gobernador comentó que el Distrito 4110 comprende los estados de Coahuila, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Aguascalientes.