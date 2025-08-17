Torreón Transporte público Torreón Simas Obras Públicas SISTEMA VIAL ABASTOS-INDEPENDENCIA

Torreón

Clausuran quinta en la colonia Profesionistas; menores de edad ingerían alcohol

FABIOLA P. CANEDO

La Dirección de Inspección y Verificación Municipal, en coordinación con las distintas áreas de seguridad, llevó a cabo la clausura de una quinta sin denominación ubicada en la colonia Profesionistas, tras detectar diversas irregularidades durante un operativo de supervisión.

En el lugar se levantó acta de clausura debido a que se encontraron menores de edad ingiriendo bebidas alcohólicas, además de que el establecimiento no contaba con licencia de funcionamiento, ni de alcoholes.

El director de Inspección y Verificación, Pablo Fernández Llamas, señaló que estas acciones tienen como objetivo prevenir cualquier situación de riesgo, sobre todo en espacios donde acuden jóvenes y menores de edad.

“Para el alcalde Román Alberto Cepeda González el tema de la seguridad es primordial. Por ello, se mantienen los operativos permanentes con la finalidad de garantizar el orden y el respeto a la normativa vigente”, expresó.





Asimismo, Fernández Llamas informó que en lo que va del 2025 se han realizado otras clausuras por este mismo motivo, lo que refleja el compromiso de la Administración Municipal en mantener a Torreón como uno de los municipios más seguros del país.


La Administración Municipal reafirma su compromiso de continuar con este tipo de acciones dentro del eje “Seguridad y Orden”, revisando que los establecimientos y quintas en Torreón operen bajo la legalidad y condiciones seguras para la ciudadanía.


Asimismo, invita a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad al 073, al 500 7000 ext. 1548, o a través de las redes oficiales: Inspección y Verificación Torreón.


               
               


               

               
               

               
               
               
