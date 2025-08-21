Torreón Torreón PENSIÓN MUJERES BIENESTAR CANACINTRA Ayuntamiento de Torreón UAdeC

Clausuran construcción de un edificio departamental en El Fresno

La edificación se detectó sobre la Cerrada Antonio Machado de ese sector, en un lote que corresponde a casa habitación

MARÍA ELENA HOLGUÍN.-

La Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo clausuró una obra en proceso, para la construcción de un edificio de departamentos en un área de casa habitación, en la colonia El Fresno de esta ciudad.

El titular de la dependencia, Gustavo Muñoz López informó que al percatarse de que no tenía las autorizaciones necesarias, inspectores municipales colocaron sellos de clausura y ordenaron la suspensión de los trabajos de forma inmediata.

La edificación se detectó sobre la Cerrada Antonio Machado de ese sector, en un lote que corresponde a casa habitación, y que no cuenta con los requisitos ni permisos necesarios para la construcción de departamentos.

Según la información de esta dependencia, la intención era construir unos seis departamentos, “cambiaron el plano para hacer casa habitación, pero esto no concuerda con las obras que estaban realizando”, señaló Muñoz López.

Cabe destacar que en la colonia El Fresno hay varios proyectos de vivienda vertical, algunos ya concluidos y otros más aún en proceso o detalles finales, en un sector donde algunos vecinos han expresado su rechazo a ese tipo de construcciones, pues consideran que sus viviendas perderán plusvalía y que se acentuarán problemas de escasez de agua que ya padecen.


El director de Ordenamiento Territorial y Urbanismo aseguró que las factibilidades tanto de agua como de energía han sido debidamente autorizadas, por lo que se garantiza la prestación de dichos servicios.


Además del sector norte, se realizan otros proyectos de esa misma naturaleza en distintos puntos de la ciudad, como en la zona Centro, donde sobre la avenida Juárez, frente a la Alameda Zaragoza, se realizan obras para la construcción de departamentos y una torre médica.


Dichas obras se mantuvieron suspendidas durante varios meses, al incumplir algunos requisitos y especificaciones de protección hacia el exterior para seguridad de los peatones, aunque ya se reanudaron desde hace algunos días, tras haber atendido los señalamientos de la dependencia municipal.



Inspectores municipales colocaron sellos de clausura y ordenaron la suspensión de los trabajos de forma inmediata.
 
