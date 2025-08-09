Nacional Claudia Sheinbaum Austeridad Violencia Tamaulipas Andy López TORMENTA TROPICAL IVO

Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum inaugurará la XVI Conferencia Regional de la Mujer

Claudia Sheinbaum inaugurará la XVI Conferencia Regional de la Mujer

Claudia Sheinbaum inaugurará la XVI Conferencia Regional de la Mujer

EL UNIVERSAL

Por primera vez, el país anfitrión de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es gobernado por una mujer, por lo que el próximo martes 12 de agosto la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inaugurará la edición XVI, la cual se llevará a cabo en la Ciudad de México.

La ceremonia de apertura del principal foro intergubernamental sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región se realizará en Palacio Nacional, a las 11:00 horas.

El encuentro intergubernamental, abordará "las transformaciones en los ámbitos político, económico, social, cultural y ambiental para impulsar la sociedad del cuidado y la igualdad de género".

Congregará a autoridades de México y de los Estados miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), así como a representantes de organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas, organismos multilaterales, parlamentos, academia y de la sociedad civil, en particular de movimientos y organizaciones de mujeres y feministas.

"En las reuniones de la Conferencia, los Estados miembros de la CEPAL aprueban compromisos que constituyen la Agenda Regional de Género, una hoja de ruta profunda, visionaria, integral y acumulativa, que posiciona a la región como la única en el mundo que cuenta con una agenda que guía las políticas públicas de los países para lograr la igualdad de género en la ley y en los hechos, así como la garantía de los derechos y la autonomía de las mujeres", detalló el organismo.


Desde el miércoles 13 y el viernes 15 de agosto, las actividades de la Conferencia se realizarán en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Además, este 2025 se cumplen 50 años del primer encuentro realizado también en la CDMX.


El día 13, la CEPAL dará a conocer el documento de posición "La sociedad del cuidado: gobernanza, economía política y diálogo social para una transformación con igualdad de género que busca estimular los debates de la reunión". Tras la presentación, se realizará un diálogo con autoridades, moderado por Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres.


El programa incluye tres mesas de discusión sobre temas como "Financiamiento para la igualdad de género"; "aceleradores para generar sinergias entre el derecho al cuidado y el cuidado del planeta"; y "lineamientos para las políticas de cuidado desde una perspectiva de género, territorial e interseccional".


También se relanzará el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG), y habrá un segmento titulado "Memoria y Futuro" con motivo del 50 aniversario de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer (en la Ciudad de México, en 1975). Al encuentro asistirán representantes de Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, España, Paraguay, entre otras delegaciones.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Claudia Sheinbaum

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Claudia Sheinbaum inaugurará la XVI Conferencia Regional de la Mujer


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405238

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx