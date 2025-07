Claudia Mollinedo, 'Lady Polanco', asegura que las redes sociales son hoy un tribunal sin rostro | VIDEO

Luego de ser exhibida en redes sociales por un video en el que criticó al restaurante Bagatelle en Polanco, la periodista Claudia Mollinedo ofreció una disculpa pública y explicó su situación laboral actual.

Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, la comunicadora reconoció que su reacción fue equivocada. “Quiero ofrecer una disculpa pública a todos los trabajadores del restaurante. A veces, como comensales, olvidamos que ellos también tienen un horario”, dijo.

Mollinedo confirmó que fue suspendida temporalmente de su colaboración en el medio El Independiente, a la espera de que se aclaren los hechos. “Nos sorprendió que prendieran las luces, empezaran a barrer y nos invitaran a salir. No sé si fue lo correcto, pero sé que nos equivocamos”, explicó.

En redes sociales, el video generó una oleada de críticas. Muchos usuarios la señalaron por clasismo y por usar un tono altanero. El incidente la llevó a ganarse el apodo de #LadyPolanco y a ser separada también de Imagen Televisión.

La comunicadora detalló que actualmente enfrenta una suspensión temporal por parte del medio El Independiente, donde colaboraba.

“Estoy suspendida hasta que se aclaren los hechos”, confirmó.

Mollinedo admitió que asumir las consecuencias ha sido difícil.

“Las redes sociales son hoy un tribunal sin rostro. Detrás de cada video viral hay una historia”.

Aseguró sentirse confundida, pero consciente de su error. “Me disculpo sinceramente, aunque es duro enfrentar este tipo de situaciones”.

Gómez Leyva fue contundente aclarando que el tema "No se descontextualizó. Cometiste un error”. A lo que Mollinedo respondió con seriedad: “Sí, me equivoqué. El video no estuvo bien. Ofendí a mucha gente y lo lamento”.