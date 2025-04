Clásico joven define quien avanza en la CONCACAF

l Cruz Azul recibirá esta noche al América, en duelo en el que estará en juego el pase a las semifinales de la CONCACAF Champions Cup.

La serie comenzó la semana pasada con un empate sin goles en el partido de ida disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

En el encuentro de vuelta, que tendrá como escenario el Olímpico Universitario, sede de los celestes, Kevin Mier deberá mantener su marco en cero para no darle oportunidad a las Águilas, ya que los goles de visitante son un criterio que decidirá la serie en caso de una igualada.

El ex arquero del Atlético Nacional de su país lleva una meta imbatida en este edición de la Copa de Campeones, en el partido de ida de los octavos de final ante el Seattle Sounders estadounidense.

La semana pasada en el recinto azulcrema, el arquero cementero fue la figura de su cuadro al realizar tres atajadas cruciales.

El delantero Ángel Sepúlveda, máximo goleador en el torneo con cuatro tantos, será otra de las claves para que los azules del técnico uruguayo Vicente Sánchez pongan la balanza de su lado.

En el duelo de ida, Sepúlveda estuvo cerca de marca su quinta diana, pero su cabezazo fue detenido por Luis Ángel Malagón, portero del América.

Las Águilas, dirigidas por el brasileño André Jardine, necesitan la mejor versión de Álvaro Fidalgo y Diego Valdés, jugadores clave para echar al Cruz Azul.

Este duelo enfrenta a dos rivales de Ciudad de México, que son los más ganadores de la Copa de Campeones: el América suma siete trofeos y el Cruz Azul seis.

El ganador de la serie enfrentará al mejor entre el Tigres y el L.A. Galaxy de la MLS, que va 0-0 y que se definirá previo a este encuentro.

LLEGAN MEJOR

Vicente Sánchez afirmó que su equipo llega en buen momento para eliminar al América y avanzar a la semifinal de la Copa de Campeones.

"Es un partido muy importante para este equipo porque es un torneo internacional que nos abre la puerta a la semifinal. Estamos comprometidos y listos para ir por todo. Tengo un plantel de gran jerarquía, llegamos en un muy buen momento y vamos a demostrarlo", aseveró el técnico.

El estratega negó que su equipo cargue presión extra por las derrotas que sus dirigidos han sufrido ante las Águilas en recientes partidos de eliminación directa, como sucedió en el torneo local en la semifinal del Apertura 2024 y en la final Clausura de mediados del año pasado.

"No me enfoco en lo que no puedo controlar, sólo en lo que está en mis manos. Sabemos que es un juego ante un rival con muchos enfrentamientos en la historia, pero la exigencia de ganar en este equipo es la prioridad. Sabemos lo que nos jugamos", señaló.